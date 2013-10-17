Windows-Sicherung nicht erfolgreich abgeschlossen

Lösung: Die Windows-Sicherung findet offenbar einen Pfad nicht mehr oder ist anderweitig mit Sicherungs-Quelle und -Ziel durcheinander geraten. Wahrscheinlich gab es aufgrund des Festplattenumbaus zwischenzeitlich Veränderungen in den Laufwerksbuchstaben.

Es sollte klappen, wenn Sie die Windows-Sicherung vorübergehend deaktivieren, allfällige Einstellungen notieren, anschliessend den PC neu starten, wichtige Daten ab Ihrer externen Festplatte in Sicherheit bringen und die Sicherung wieder frisch einrichten.

Im Detail geht das so: Zum Deaktivieren der Sicherung klicken Sie unten rechts im Systemtray aufs Fähnchensymbol und gehen zu Wartungscenter öffnen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Sichern und wiederherstellen, anschliessend auf Zeitplan deaktivieren. Starten Sie danach den PC neu (Start/Herunterfahren/Neu starten). Stöpseln Sie Ihr Backup-Laufwerk ein. Falls darauf Daten liegen, die Sie noch brauchen, bringen Sie diese in Sicherheit. Das kann ein weiteres USB-Laufwerk oder ähnliches sein. Es empfiehlt sich, die Sicherung komplett neu einzurichten. Sofern Sie die bestehenden Sicherungsbestände nicht mehr benötigen, löschen Sie sie am besten per Shift+Delete - ohne Umweg über den Papierkorb.

Sicherung einrichten: Klicken Sie unten rechts im Systemtray aufs Fähnchen, um das Popup zum Wartungscenter zu öffnen. Gehen Sie da zu Sicherung einrichten. Achten Sie darauf, dass Ihre Sicherungsplatte angestöpselt ist und benutzen Sie gegebenenfalls die Aktualisieren-Schaltfläche. Klicken Sie aufs Backup-Laufwerk, gefolgt von Weiter. Bei den zu sichernden Daten greifen Sie zu «Auswahl durch Windows». Wenn Sie nur ganz bestimmte Daten und Einstellungen sichern wollen, können Sie diese per «Auswahl durch Benutzer» später gezielt auswählen. Dies empfehlen wir nur fortgeschrittenen Nutzern. Klicken Sie auf Weiter.