Tipps & Tricks
Windows: Tastenkombinationen zum Mini-/Maximieren von Fenstern
Lösung: Unter Windows XP war das Minimieren eines einzelnen Fensters noch recht kompliziert. In Windows 7 hat Microsoft das vereinfacht und in Windows 10 sind noch ein paar Tastenkombinationen dazugekommen.
Windows XP/Vista kannte leider keine einfache Möglichkeit, ein einzelnes Fenster zu minimieren oder zu maximieren. Man musste drei Tasten drücken, was übrigens auch in den neueren Windows-Versionen noch klappt: Mit Alt+Leertaste, gefolgt von X maximieren Sie das Fenster, die Kombination Alt+Leertaste, gefolgt von N lässt es in der Taskleiste verschwinden. Mit Alt+Leertaste, gefolgt von W bringen Sie es wieder in den normalen Fenstermodus. In Vista kam noch das Umschalten mittels F11 zwischen maximiert und Fenstermodus dazu.
Windows 7 hatte deutlich dazugelernt. Die folgenden Tastenkombinationen gehen auch unter Windows 8.1 und Windows 10. Hier die wichtigsten Shortcuts zum Jonglieren mit Fenstern:
Neu oder anders in Windows 10 sind diese:
Natürlich lässt sich auch in Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 mit Alt+Leertaste jederzeit das Fenstermenü aufrufen, das zusätzliche Befehle wie Verschieben (V) oder Grösse ändern (G), Minimieren (N) und Maximieren (X) anbietet. Das ist enorm nützlich, falls sich ein Fensterrahmen einmal in einen Bereich ausserhalb des Bildschirms verschoben hat und man ihn per Maus anders nicht mehr erreicht.
(Update 23.9.2019, Shortcuts geprüft & ergänzt)
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