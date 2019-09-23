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Gaby Salvisberg
23. Sep 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Tastenkombinationen zum Mini-/Maximieren von Fenstern

Wie lassen sich einzelne Fenster minimieren? Maximieren? Verschieben? Wir zeigen die besten Tastaturkürzel für Windows 7 bis Windows 10 zum Umgang mit Fenstern.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Unter Windows XP war das Minimieren eines einzelnen Fensters noch recht kompliziert. In Windows 7 hat Microsoft das vereinfacht und in Windows 10 sind noch ein paar Tastenkombinationen dazugekommen.

Windows XP/Vista kannte leider keine einfache Möglichkeit, ein einzelnes Fenster zu minimieren oder zu maximieren. Man musste drei Tasten drücken, was übrigens auch in den neueren Windows-Versionen noch klappt: Mit Alt+Leertaste, gefolgt von X maximieren Sie das Fenster, die Kombination Alt+Leertaste, gefolgt von N lässt es in der Taskleiste verschwinden. Mit Alt+Leertaste, gefolgt von W bringen Sie es wieder in den normalen Fenstermodus. In Vista kam noch das Umschalten mittels F11 zwischen maximiert und Fenstermodus dazu.

Windows 7 hatte deutlich dazugelernt. Die folgenden Tastenkombinationen gehen auch unter Windows 8.1 und Windows 10. Hier die wichtigsten Shortcuts zum Jonglieren mit Fenstern:

Aktives Fenster minimieren Windowstaste+Pfeil abwärts
Alle anderen Fenster minimieren Windowstaste+Home (Pos1)
Aktives Fenster maximieren Windowstaste+Pfeil aufwärts
Alle Fenster minimieren Windowstaste+M
Minimierte Fenster wiederherstellen Windowstaste+Shift+M
Fenster in linke Monitorhälfte einpassen Windowstaste+Pfeil nach links
Fenster in rechte Monitorhälfte einpassen Windowstaste+Pfeil nach rechts
Fenster auf linken/rechten Monitor verschieben Windowstaste+Shift+Pfeil links oder Pfeil rechts
Umschalten zwischen Vollbild- und Fenstermodus F11
Zum nächsten Fenster wechseln Alt+Tab
Durch aktive Anwendungsfenster blättern Windowstaste+Tab

Neu oder anders in Windows 10 sind diese:

Zeige alle aktiven Anwendungen in der Task-Ansicht Windowstaste+Tab
Virtuellen Desktop hinzufügen Windowstaste+Ctrl+D (Win+Strg+D)
Wechsel zu rechtem/linkem virt. Desktop Windowstaste+Ctrl+Pfeiltaste L oder R

Natürlich lässt sich auch in Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 mit Alt+Leertaste jederzeit das Fenstermenü aufrufen, das zusätzliche Befehle wie Verschieben (V) oder Grösse ändern (G), Minimieren (N) und Maximieren (X) anbietet. Das ist enorm nützlich, falls sich ein Fensterrahmen einmal in einen Bereich ausserhalb des Bildschirms verschoben hat und man ihn per Maus anders nicht mehr erreicht.

(Update 23.9.2019, Shortcuts geprüft & ergänzt)

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