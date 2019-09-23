Windows: Tastenkombinationen zum Mini-/Maximieren von Fenstern

Lösung: Unter Windows XP war das Minimieren eines einzelnen Fensters noch recht kompliziert. In Windows 7 hat Microsoft das vereinfacht und in Windows 10 sind noch ein paar Tastenkombinationen dazugekommen.

Windows XP/Vista kannte leider keine einfache Möglichkeit, ein einzelnes Fenster zu minimieren oder zu maximieren. Man musste drei Tasten drücken, was übrigens auch in den neueren Windows-Versionen noch klappt: Mit Alt+Leertaste, gefolgt von X maximieren Sie das Fenster, die Kombination Alt+Leertaste, gefolgt von N lässt es in der Taskleiste verschwinden. Mit Alt+Leertaste, gefolgt von W bringen Sie es wieder in den normalen Fenstermodus. In Vista kam noch das Umschalten mittels F11 zwischen maximiert und Fenstermodus dazu.

Windows 7 hatte deutlich dazugelernt. Die folgenden Tastenkombinationen gehen auch unter Windows 8.1 und Windows 10. Hier die wichtigsten Shortcuts zum Jonglieren mit Fenstern: