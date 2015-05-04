Windows-Trick: Speicherort einer Datei oder Verknüpfung kopieren

Problem: Sei es, um sich Tipparbeit zu ersparen und den Pfad zu kopieren oder um sich über den Stand der Dinge zu informieren - es kann gute Gründe geben, einmal nicht das Verknüpfungsziel zu betrachten, sondern den Speicherort einer Datei oder Verknüpfung selbst.

Lösung: Wollen Sie den Pfad nur anschauen? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betroffene Datei oder Verknüpfung. Öffnen Sie die Eigenschaften. Die Pfadangabe im Reiter Verknüpfung ist für Sie diesmal uninteressant, denn da steht im Falle einer Verknüpfung nur, wohin sie zeigt; aber nicht, wo sie selber liegt. Wechseln Sie stattdessen zum benachbarten Reiter Allgemein. In der Zeile «Ort» steht der genaue Speicherpfad der Datei.