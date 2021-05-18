Windows: Unbekanntes lokales Benutzerkonto taucht immer wieder auf

Als Nutzerin oder Nutzer fällt einem bestimmt für einen Moment das Herz in die Hose, wenn man auf dem eigenen Windows-PC oder -Notebook ein Benutzerkonto mit fremdem Namen entdeckt, zum Beispiel «Alexander» oder «John».

Sie löschen das Benutzerkonto, aber es erscheint nach dem nächsten Neustart erneut. Sind da vielleicht Hacker am Werk?

Lösung: Sie werden bei diesem Phänomen natürlich zu recht stutzig. Und normalerweise ist so etwas ein Alarmsignal. Aber prüfen Sie zuerst, ob es nicht doch eine harmlose Ursache hat.

Benutzen Sie zufälligerweise eine Sicherheitssoftware von Eset? Diese enthält eine Anti-Theft-Funktion, bei der man einen Phantombenutzer-Account erstellen kann. Der Account dient dazu, bei einem Diebstahl des Gerätes Informationen zum Aufenthaltsort und zu durch den Dieb auf dem Gerät durchgeführten Aktionen nachhause zu melden. Der Standardname für diesen Account kann z.B. Alexander oder John lauten.

Hier finden Sie die Eset-Infos dazu, wie man den Account auf einem neuen Gerät aktiviert.