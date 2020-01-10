Windows: Welche Programme wurden zuletzt aktualisiert?

Wenn ein Computerproblem erst seit Kurzem auftritt, ist die Annahme vernünftig, dass es mit einem kürzlich eingespielten Programm- oder Windows-Update zusammenhängen könnte.

Aber wo lässt sich anschauen, welche Programme oder Apps zuletzt aktualisiert wurden? Und wo finden Sie die Infos über die letzten Windows-Updates? Wir zeigen es anhand von Windows 10 (Windows-7-Nutzer: siehe letzten Absatz).

Windows 10 kennt sowohl Windows-Store-Apps («Kachel-Apps») als auch herkömmliche Programme sowie Windows-Updates.

Store-Apps und Programme: Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Apps. Hier erscheinen alle Store-Apps und Programme in alphabetischer Reihenfolge. Hinter «Sortieren nach» lässt sich anstelle von Name auch Installationsdatum wählen. Anders, als der Name suggeriert, handelt es sich beim «Installationsdatum» meist nicht um das ursprüngliche Installationsdatum, sondern um jenes des letzten Software-Updates. Das liegt daran, dass die meisten Programme beim Update eigentlich eine neue Version installieren. Sie könnten übrigens auch den für Windows 7 beschriebenen Weg gehen (siehe letzten Absatz), sofern Sie nur die Updatedaten der herkömmlichen Programme sehen wollen – nicht jedoch jene der Windows-Store-Apps.