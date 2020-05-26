Windows: Wiederherstellungspartition ans Ende der Platte verschieben

Darüber, ob man eine Festplatte oder ein SSD wirklich in eine System- und Datenpartition unterteilen soll, scheiden sich die Geister. Die Autorin empfiehlt bei reinen Windows-PCs aufs Unterteilen zu verzichten. Damit stösst die Systempartition etwas weniger schnell an ihre Grenzen. Ausserdem hat man beim Zurücksetzen von Windows inzwischen ohnehin verschiedene Möglichkeiten, die nicht mehr zwingend häufige Systemabbildsicherungen erfordern. Und beim Datenbackup kann man ja recht genau festlegen, was in die Sicherung soll. Nur bei Dualboot-Systemen kann es sinnvoll sein, eine Datenpartition logisch abzutrennen.

Nun kommt aber ein neuer PC oder Laptop manchmal schon ab Werk mit einer Unterteilung in C: und D: daher. Meist ist das kein Problem: Vor Inbetriebnahme löscht man das überflüssige Laufwerk D: und vergrössert die Partition C: einfach um den freigewordenen Platz.

Schön wärs! Denn manchmal sieht das so aus wie auf dem obigen Bild: Ausgerechnet zwischen Laufwerk C: und D: liegt die Wiederherstellungspartition. Auch wenn wir Laufwerk D: auf diesem SSD löschen, verhindert die Wiederherstellungspartition ein Vergrössern von Laufwerk C:. Diese Wiederherstellungspartition lässt sich leider mit der grafischen Datenträgerverwaltung weder löschen noch verschieben. Darum müssen andere Werkzeuge her.

Die Lösung kann eine von zwei Möglichkeiten sein. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie bei fehlerhafter Umsetzung dieser Tipps einen erheblichen Datenverlust erleiden können. Sie müssen wissen, was Sie tun. Ihre Laufwerksbuchstaben und Datenträger-Nummern könnten andere sein. Passen Sie die Tipps bei der Umsetzung an die Verhältnisse auf Ihrem PC oder Notebook an. Erstellen Sie unbedingt ein Backup Ihrer Daten.

Variante 1: Das ist eher für erfahrene Systemadministratoren gedacht, die auf die Wiederherstellungspartition verzichten können. Löschen Sie nicht nur Partition D:, sondern auch die Wiederherstellungspartition, die es nicht um jeden Preis braucht. Sie können diese ganz rauswerfen, wenn Sie stets dafür sorgen, dass Sie einen Installations-USB-Stick mit Ihrer aktuellen Windows-Version haben, ab dem Sie Ihren PC/Laptop erfolgreich aufstarten und neu installieren können. Sobald die beiden Partitionen (D: und die Wiederherstellungspartition) weg sind, lässt sich Laufwerk C: um den ganzen freigewordenen Platz vergrössern. Fürs Löschen der Wiederherstellungspartition ist das Konsolenfensterwerkzeug diskpart das passende Mittel, wie in diesem Artikel beschrieben. Wichtig ist einfach, dass sie erst die richtige Disk bzw. das richtige SSD auswählen, anschliessend die richtige Partition auswählen und diese dann löschen.