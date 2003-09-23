Windows-XP-Startdiskette erstellen

Um Ihre Festplatte für Windows XP zu formatieren, brauchen Sie nicht in den DOS-Modus. Sie benötigen dafür lediglich Ihre Windows-CD. Damit können Sie partitionieren, formatieren und Windows installieren. Sie finden die genaue Anleitung hier: [1]

Eine Startdiskette können Sie auf diese Art erstellen: [2]

oder auf diese:

Legen Sie eine Diskette ins Laufwerk A: ein.

Klicken Sie im Windows Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "3 1/2-Diskette (A:)"

Klicken Sie im Kontextmenü auf "Formatieren..."

Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster ganz unten die Option "MS-DOS-Startdiskette" erstellen

Klicken Sie auf den Knopf "Starten"

Wenn die Diskette erstellt ist, enthält sie lediglich die nötigsten Systemdateien, die Windows XP zum Start benötigt. Sie enthält weder die Datei FDISK noch FORMAT, da die Partitionierung und Formatierung ja über die Windows-XP-CD läuft.

Wenn Sie Ihre Festplatte nach Windows-98-Manier im DOS-Modus formatieren möchten, müssen Sie sich die Dateien von Ihrer alten Windows98-CD kopieren.

Hinweis: Beachten Sie bitte folgendes: Diese Diskette erlaubt Ihnen nur den Zugriff auf FAT-Laufwerke, nicht auf NTFS-Laufwerke.