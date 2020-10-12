Windows: Zeit bei jedem Start synchronisieren

Lösung: In Windows ist eine Systemaufgabe eingetragen, die einmal wöchentlich die lokale Zeit mit einem Internet-Zeitserver abgleicht. Passen Sie diese Systemaufgabe an Ihre Bedürfnisse an. Die Anleitung ist nun für Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 ergänzt.

Windows 7 bis Windows 10: Klicken Sie auf Start und tippen Sie Aufgaben ein. Im Startmenü erscheint in der Rubrik «Programme» das Werkzeug Aufgabenplanung. Öffnen Sie es.

Im neuen Fenster klicken Sie in der linken Spalte gegebenenfalls auf Aufgabenplanung. Scrollen Sie im mittleren Teil ganz herunter. Sollte hier der Bereich «Aktive Aufgaben» zugeklappt sein, klappen Sie ihn übers kleine Dreieck auf. Hier entdecken Sie ein kleines Fenster, das zahlreiche Systemaufgaben auflistet. Machen Sie hier die Aufgabe namens Synchronise Time (Windows 7) ausfindig bzw. ForceSynchronizeTime (Windows 8 bis 10) und öffnen Sie sie mit einem Doppelklick.