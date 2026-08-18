Windows zurücksetzen

Ganz gleich, ob Sie Probleme mit Ihrem PC beheben, das Gerät auf den Verkauf vorbereiten oder einfach nur einen Neuanfang wollen: Das Zurücksetzen von Windows auf die Werkseinstellungen bringt das Betriebssystem in seinen ballastfreien ursprünglichen Zustand. Sie können dabei wählen, ob Sie das System zurücksetzen und dabei Ihre persönlichen Daten oder sogar alle Programme behalten wollen oder ob Sie bei einem kompletten Reset auch sämtliche Daten löschen möchten.

Gute Gründe

Im täglichen Einsatz speichert Ihr Windows unzählige Daten, installiert und deinstalliert Programme – und wird dabei immer träger und anfälliger für Probleme. Doch es gibt eine Lösung, Ihrem Betriebssystem wieder auf die Sprünge zu helfen: Setzen Sie einmal im Jahr den Rechner zurück. Das kann aus mehreren Gründen eine gute Idee sein.

Ein jährliches Zurücksetzen des Rechners hilft, in Ihrem digitalen Leben mehr Ordnung zu schaffen. Entfernen Sie alte Programme und Dateien, die Sie nicht mehr benötigen. Vieles sammelt sich an in der fälschlichen Meinung, dass man es vielleicht noch mal benötigt. Ausmisten sorgt nicht nur für mehr Speicherplatz, sondern auch für ein flottes, aufgeräumtes System, in dem Sie sich besser zurechtfinden.

Mit der Zeit können sich Software-Fehler auf Ihrem Rechner ansammeln und die Leistung mindern. Ein zurückgesetztes Windows bringt wieder Schwung in das System und merzt fehlerhafte Treiber, veraltete Programme und andere Software-Probleme aus. Indem Sie Ihren Rechner zurücksetzen und nur die tatsächlich notwendigen Programme neu installieren, steigern Sie die Leistung spürbar und profitieren von weniger Verzögerungen, schnelleren Ladezeiten und einer insgesamt besseren Performance.

Backup erstellen

Bevor Sie Ihren PC zurücksetzen, sollten Sie alle wichtigen Daten sichern. Die Reset-Funktion ermöglicht Ihnen zwar, Ihre persönlichen Daten zu behalten, doch falls dabei etwas schiefgeht, sind Sie mit einem Backup auf der sicheren Seite. Nutzen Sie für die Datensicherung Cloud-Dienste, um Dokumente, Bilder und andere wichtige Dateien zu speichern. Oder Sie greifen auf ein Backup-Programm zurück und sichern die Daten auf einem lokalen Medium wie einer externen Festplatte.

Via Wiederherstellung

Windows bietet mehrere Wege des Zurücksetzens. Einer führt über eine integrierte Windows-Funktion. Im ersten Schritt öffnen Sie die Windows-Einstellungen mit der Tastenkombination Windowstaste+I. Wählen Sie links den Menüpunkt System aus. Scrollen Sie runter zum Punkt Wiederherstellung und klicken Sie ihn an. Hier finden Sie im Abschnitt Wiederherstellungsoptionen mehrere Möglichkeiten. Entscheiden Sie sich für den Eintrag Diesen PC zurücksetzen, Bild 1. Nun haben Sie die Wahl, ob Sie Ihre persönlichen Dateien behalten oder konsequent alles löschen wollen, Bild 2. Wenn Sie Eigene Dateien beibehalten wählen, entfernt Windows nur die Anwendungen und Einstellungen. Ihre Dokumente, Bilder, Videos, Musik und Desktop-Dateien bleiben bestehen. Greifen Sie hingegen zu Alles entfernen, bereinigt Windows das System vollständig und setzt es auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Option empfiehlt sich vorwiegend, wenn Ihr System beschädigt ist, sich Malware eingenistet hat oder Sie den PC weitergeben wollen.