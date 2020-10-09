Withings ScanWatch mit dem Smartphone koppeln

Withings hat vergangenen Monat die Hybrid-Smartwatch ScanWatch im klassischen Look herausgebracht (PCtipp berichtete). Nach Angaben des Herstellers ist dies die weltweit erste klinisch validierte Hybrid-Smartwatch, welche sowohl das Risiko von Arrhythmie (Vorhofflimmern) als auch von nächtlichen Atmungsstörungen vom Handgelenk aus erkennt.

PCtipp wurde ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Wir zeigen Ihnen unten im Video, wie Sie die ScanWatch mit der App von Withings, der Health Mate (Android, iOS), koppeln.