5. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Withings ScanWatch: So aktivieren Sie den Atmen-Modus
Corona-Pandemie, Home-Office, Wahlen in den USA: Es sind turbulente Zeiten. Ein Grund mehr, auf sich achtzugeben. Mit dem neuen Atmen-Modus der ScanWatch können Sie sich eine Minute auf Ihre Atmung konzentrieren.
Mit der neusten HealthMate-App-Version (5.2.3) wurde ein neues Feature für die ScanWatch verfügbar: Der Atmen-Modus. So aktivieren und nutzen Sie diese Funktion.
In der HealthMate-App aktivieren:
- Gehen Sie zur Registerkarte Geräte.
- Tippen Sie auf das Gerät bzw. die ScanWatch.
- Hier gehts zu Persönliche Display-Einstellungen.
- Scrollen Sie nach unten und setzen Sie ein Häkchen bei Atmen.
Atmen-Modus an der Hybrid-Uhr starten:
- Drücken Sie rechts des Displays auf die Krone, um die Uhr zu aktivieren und zu den Funktionen zu gelangen.
- Drehen Sie am Knopf und blättern durch das Menü bis zu Atmen.
- Drücken Sie kurz auf die Krone, um den Atmen-Modus zu starten.
- Nun können Sie die Anzahl der Atemzüge wählen. Standardmässig sind 7 ausgewählt. Je mehr Atemzüge Sie während einer Einheit machen, desto kürzer fallen sie aus. Probieren Sie, was für Sie am besten passt und Ihnen die grösste Entspannung bietet.
- Um zu beginnen, drücken Sie erneut auf den Knopf.
- Folgen Sie den (Atmen-)Anweisungen. Am Ende jeder Einheit wird Ihr Herzfrequenz-Resultat angezeigt (bpm).
Hinweis: Nach Angaben des Herstellers empfehlen viele Ärzte 6 Atemzüge pro Minute, 5 Minuten lang, 3 Mal täglich.
Ein kompletter PCtipp-Test der ScanWatch von Withings folgt übrigens demnächst auf pctipp.ch.
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