WLAN durch Administrator deaktiviert

Lösung: Sie sind offenbar im Besitz eines Swisscom Unlimited Modems, mit dem Sie u. a. übers Handy-Netz ins Internet gelangen. Ist bei Ihnen somit auch die Software Swisscom Unlimited Data Manager (UDM) installiert? Dann hat diese möglicherweise die WLAN-Einstellungen an sich gerissen.

Sie können dem Unlimited Data Manager das Verwalten Ihres WLANs verbieten. Laut Manual klappt das so: Starten Sie das Programm und wechseln Sie unter Ansicht gegebenenfalls zu Erweitert. Öffnen Sie das Register WLAN. Deaktivieren Sie dort «UDM soll WLAN verwalten». Beachten Sie, dass damit unterwegs der automatische Wechsel zu PWLAN nicht mehr möglich ist. (PCtipp-Forum)