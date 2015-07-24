WLAN erscheint nicht oder akzeptiert das Passwort nicht

Lösung: Man würde es in der heutigen Zeit kaum für möglich halten, aber die Stichworte hier heissen «Umlaute» und «sonstige Sonderzeichen».

Beim WLAN-Passwort (Key) hat es die Autorin schon selbst erlebt. Es gibt einige Geräte, die einen WLAN-Key (Passwort) nicht als gültig betrachten, wenn darin Umlaute (ä, ö, ü) oder sonstige Sonderzeichen (& ' ?, das Leerzeichen usw.) vorkommen. Sie können es im WLAN-Access-Point oder -Router zwar vielleicht noch setzen, aber wenn Sie mit einem der betroffenen Geräte das WLAN hinzufügen wollen, behauptet jenes hartnäckig, der Schlüssel sei nicht gültig. Da bleibt Ihnen nichts anders übrig, als den Schlüssel zu ändern. Leider auf allen angeschlossenen Geräten.

Ähnliches geschieht auch bei WLAN-Namen (SSIDs) mit Umlauten oder Sonderzeichen: Wenn Sie Ihr WLAN etwa «Hüpfburg» nennen, kann es passieren, dass Ihr Smartphone, Tablet, Laptop oder SmartTV es schlichtweg nicht als verfügbares Netzwerk anzeigt.

Welche Zeichen gehen? Greifen Sie bei der SSID zu einem Namen ohne Umlaute, Sonder- oder Leerzeichen (wenns denn sein muss: «Huepfburg»). Es dürfen Gross- und Kleinbuchstaben von A bis Z bzw. a bis z sein und alle Ziffern von 0 bis 9. Auch der Bindestrich (Minuszeichen: -) ist erfahrungsgemäss kein Problem. Bei allen anderen Zeichen ist Vorsicht geboten. Natürlich würde man gerne ein paar Satzzeichen einstreuen, um den Key zu verkomplizieren. Verlängern Sie den Schlüssel stattdessen lieber etwas. Kombinieren Sie beim Key Klein- und Grossbuchstaben mit Ziffern nach Herzenslust; je länger und komplizierter, desto besser. Mindestens zwanzig Zeichen sollten es schon sein, das Maximum wären 63 Zeichen.