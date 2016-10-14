14. Okt 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
WLAN per Konsole (de-)aktivieren
Manchmal streikt das WLAN-Modul. Dann hilft die Konsole weiter.
Wenn Sie das WLAN-Modul unter Windows deaktivieren wollen, geht das natürlich in der Systemsteuerung. Aber auch über die Konsole ist es möglich.
- Tippen Sie den Begriff CMD in die Cortana-Suchleiste ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Suchergebnis und wählen Sie den Punkt Als Administrator ausführen.
- Um zu sehen, wie die zu deaktivierende Schnittstelle genau heisst, tippen Sie folgende Parameter in die Kommandozeile: netsh interface show interface
- Unter Schnittstellenname finden Sie das Gesuchte. Tippen Sie nun folgende Parameter ein, um das Modul zu deaktivieren: netsh interface set interface NAME disabled
- Um das Modul wieder zu aktivieren, tippen Sie Folgendes ein: netsh interface set interface NAME enabled
Hinweis: NAME muss durch die Bezeichnung Ihres WLAN-Moduls ersetzt werden, die Sie unter Punkt 3 herausgefunden haben.
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