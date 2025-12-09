Wo sind im Firefox die Seiteninformationen hingekommen?

Im Fenster Seiteninformationen stellt Mozilla Firefox in vier verschiedenen Reitern Details zur aktuell geöffneten Seite dar. Die vier Tabs enthalten allgemeine Infos (Seitenbeschreibung usw.), angezeigte Medien (Bilder und Videos), Seitenberechtigungen und Sicherheitsinfos (z.B. das Zertifikat).

Früher liess sich der Befehl Seiteninformationen via Rechtsklick auf eine leere Stelle der Webseite aufrufen. Und sofern ich mich richtig erinnere, fand man den Befehl auch eine Zeit lang noch im Firefox-Hauptmenü. Doch an beiden Stellen ist er seit einer Weile verschwunden.

Trotzdem gibts immer noch drei Wege, im Firefox die Seiteninformationen anzuzeigen.

Variante 1: Ctrl+i

Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+i (Strg+i), erscheint das gesuchte Fenster.

Variante 2: Klassisches Menü

Auch im modernen Firefox steckt noch das klassische Menü. Drücken Sie die Alt-Taste, erscheint am oberen Rand unscheinbar das klassische Menü, mit Datei, Bearbeiten und eben auch Extras. Im letzteren finden Sie den Befehl Seiteninformationen.