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Gaby Salvisberg
9. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Wiedergefunden

Wo sind im Firefox die Seiteninformationen hingekommen?

Wollte man bestimmte Infos z.B. zu einem Bild auf einer Webseite herausfinden, liessen sich im Firefox via Rechtsklick die Seiteninformationen anzeigen. Dort sind sie verschwunden. Sie können den Befehl aber immer noch auf drei verschiedene Arten öffnen.

Die Seiteninformationen im Firefox geben Auskunft über allgemeine Webseiten-Daten, enthaltene Medien, Webseitenbereichtigungen und Sicherheit

© (Quelle: PCtipp.ch)

Im Fenster Seiteninformationen stellt Mozilla Firefox in vier verschiedenen Reitern Details zur aktuell geöffneten Seite dar. Die vier Tabs enthalten allgemeine Infos (Seitenbeschreibung usw.), angezeigte Medien (Bilder und Videos), Seitenberechtigungen und Sicherheitsinfos (z.B. das Zertifikat).

Früher liess sich der Befehl Seiteninformationen via Rechtsklick auf eine leere Stelle der Webseite aufrufen. Und sofern ich mich richtig erinnere, fand man den Befehl auch eine Zeit lang noch im Firefox-Hauptmenü. Doch an beiden Stellen ist er seit einer Weile verschwunden.

Trotzdem gibts immer noch drei Wege, im Firefox die Seiteninformationen anzuzeigen.

Variante 1: Ctrl+i

Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+i (Strg+i), erscheint das gesuchte Fenster.

Variante 2: Klassisches Menü

Auch im modernen Firefox steckt noch das klassische Menü. Drücken Sie die Alt-Taste, erscheint am oberen Rand unscheinbar das klassische Menü, mit Datei, Bearbeiten und eben auch Extras. Im letzteren finden Sie den Befehl Seiteninformationen.

Im klassischen Extras-Menü steckt der Befehl weiterhin

 © Quelle: PCtipp.ch

Variante 3: via Sicherheitsinfos

Die dritte Methode beginnt mit dem Klick aufs Vorhängeschloss-Symbol vor der Webadresse. Gehen Sie dort zu Verbindung sicher, anschliessend zu Weitere Informationen. Das Fenster öffnet sich nun zwar im Reiter Sicherheit, aber den wechseln Sie einfach mit dem nächsten Mausklick.

Über die Sicherheitsinformationen gelangen Sie ebenfalls zum gesuchten Fenster

 © Quelle: PCtipp.ch

Und was stellen Sie damit an? Auf diesem Weg lässt sich beispielsweise ein Bild speichern, das sich auf andere Weise nicht speichern lässt.

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