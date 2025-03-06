Wo kommst du her?

Welche Geschichte hat ein Apple-Gerät? Hinweise darauf liefert die Modellnummer, die von Apple jederzeit angepasst werden kann. Beim iPhone finden Sie diese in den Einstellungen Allgemein/Info. Ganz oben steht die Modellnummer, die mit einem Buchstaben beginnt, im Bild unten mit «M».

M: ein nigelnagelneues Gerät.

ein nigelnagelneues Gerät. F: ein generalüberholtes Gerät von Apple, auch «refurbished» genannt.

ein generalüberholtes Gerät von Apple, auch «refurbished» genannt. N: ein Austauschgerät, das im Rahmen ­eines Reparatur- oder Garantieprogramms bereitgestellt wurde.

ein Austauschgerät, das im Rahmen ­eines Reparatur- oder Garantieprogramms bereitgestellt wurde. P: ein Gerät mit einer persönlichen Gravur.

Ein Austauschgerät (N) kann sowohl ein neues als auch ein generalüberholtes Gerät sein. Allerdings bereitet Apple die Geräte so sorgfältig auf, dass sie selbst bei genauem Hinschauen von Neuware praktisch nicht zu unterscheiden sind.