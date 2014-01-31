Wo liegen die Startmenü-Verknüpfungen?

Lösung: Auf einzelne Verknüpfungen haben Sie direkt im Startmenü schon Zugriff. Sie können diese nach einem Rechtsklick darauf Umbenennen, Löschen oder ihre Eigenschaften aufrufen.

Die Eigenschaften einer Verknüpfung zeigen aber leider nur an, auf welche Datei die Verknüpfung verweist. Was fehlt, ist der Speicherort der Verknüpfung selbst. Windows zieht nämlich fürs Startmenü Verknüpfungen aus verschiedenen Ordnern zusammen. Leider bewirkt auch der Rechtsklick auf den Startknopf unter Windows 7 nicht mehr dasselbe wie früher: Man gelangte damals im Kontextmenü via Öffnen bzw. Öffnen - Alle Benutzer in ein Explorer-Fenster, das einem das eigene bzw. gemeinsame Startmenü anzeigte.

Sie ackern Sie also nun durch mehrere Ordner, je nach dem, ob nur ein einziges Benutzerkonto vorhanden ist oder mehrere. Jene sind zum Teil als «versteckt» definiert. Lassen Sie sich deshalb im Windows Explorer die versteckten Dateien und Ordner anzeigen: Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht. Entfernen Sie den Haken bei «Geschützte Dateien ausblenden». Etwas weiter unten aktivieren Sie noch diese Option: «Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen».

Nun gehts via Computer zum Lokalen Datenträger C:\. Öffnen Sie darin «Benutzer». Der Ordner heisst eigentlich «Users», wird von Windows aber eingedeutscht angezeigt. Nebst dem Ordner mit Ihrem Namen («IhrName») finden Sie hier auch «Default» und «All Users».