Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
31. Jan 2014
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Wo liegen die Startmenü-Verknüpfungen?

Im Startmenü versammeln sich Verknüpfungen aus mehreren verschiedenen Ordnern. Wo finden Sie diese, wenn Sie sie etwas ausmisten, sichern oder anpassen wollen?

Benutzerordner unter Windows 7

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Auf einzelne Verknüpfungen haben Sie direkt im Startmenü schon Zugriff. Sie können diese nach einem Rechtsklick darauf Umbenennen, Löschen oder ihre Eigenschaften aufrufen. 

Die Eigenschaften einer Verknüpfung zeigen aber leider nur an, auf welche Datei die Verknüpfung verweist. Was fehlt, ist der Speicherort der Verknüpfung selbst. Windows zieht nämlich fürs Startmenü Verknüpfungen aus verschiedenen Ordnern zusammen. Leider bewirkt auch der Rechtsklick auf den Startknopf unter Windows 7 nicht mehr dasselbe wie früher: Man gelangte damals im Kontextmenü via Öffnen bzw. Öffnen - Alle Benutzer in ein Explorer-Fenster, das einem das eigene bzw. gemeinsame Startmenü anzeigte.

Sie ackern Sie also nun durch mehrere Ordner, je nach dem, ob nur ein einziges Benutzerkonto vorhanden ist oder mehrere. Jene sind zum Teil als «versteckt» definiert. Lassen Sie sich deshalb im Windows Explorer die versteckten Dateien und Ordner anzeigen: Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht. Entfernen Sie den Haken bei «Geschützte Dateien ausblenden». Etwas weiter unten aktivieren Sie noch diese Option: «Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen».

Nun gehts via Computer zum Lokalen Datenträger C:\. Öffnen Sie darin «Benutzer». Der Ordner heisst eigentlich «Users», wird von Windows aber eingedeutscht angezeigt. Nebst dem Ordner mit Ihrem Namen («IhrName») finden Sie hier auch «Default» und «All Users». 

Benutzerordner unter Windows 7

 © Quelle: PCtipp.ch

Über die erwähnten Ordner «IhrName», «Default» und «All Users» gehts nun zu den folgenden Ordnern, in deren Unterordner «Start Menu/Programs» endlich die Verknüpfungen zum Startmenü stecken. Der Unterordner «Startup» ist der Autostart-Ordner. Was dort drin verknüpft ist, startet beim Windows-Start automatisch:

  • C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  • C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  • C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  • C:\Users\All Users\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Falls Sie die gesuchte Verknüpfung nicht gefunden haben, könnten Sie auch hier fündig werden:

  • C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu

Ohne Administrator-Rechte können Sie nur den Inhalt Ihres eigenen Startmenü-Ordners bearbeiten. Egal, ob Sie innerhalb Ihres Benutzerordners oder mit Admin-Rechten in den gemeinsamen Startmenü-Ordnern hantieren: Passen Sie gut auf, dass Sie nichts löschen, das Sie noch brauchen. Falls Sie ein Programm ganz weghaben wollen, sollten Sie es via Systemsteuerung/Programme und Funktionen deinstallieren. Damit verschwindet üblicherweise auch seine Startmenü-Verknüpfung. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Datenverwaltung Betriebssysteme Firmen Kummerkasten Mobile Software Windows Smartphone & Apps Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare