Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
26. Apr 2002
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Wofür ist die Datei Thumbs.db?

Nachdem mein (aktualisiertes) Norton Antivirus feststellte, dass ich den Virus JS.Exception.Exploit eingefangen habe, machte ich mich auf Ihrer Webseite schlau: Cache und Papierkorb geleert, den PC neu gestartet und erneut einen Virenscan vorgenommen. Nun ist alles i.O., jedoch stelle ich fest, dass in Ordnern wie «Eigene Bilder» auf einmal ein Icon mit dem Namen Thumbs.db erscheint, das trotz Löschung immer wieder auftaucht. Im Explorer finde ich zudem im Windows-Ordner weitere, deren Namen in Blau geschrieben sind, ingesamt etwa zehn Stück wie z.B.: «$NtUninstallQ311889$ spuninst.exe». Meine Frage: Kann man das löschen, braucht es diese Dateien? Mein PC ist ein P4 mit 1.6 GHz, 256 MB RAM, Windows XP Professional.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Eine Datei namens "Thumbs.db" finden Sie in allen Ordnern, die als Bilder-Ordner definiert sind. Diese Datei wird von Windows automatisch kreiert, wenn die kleinen Vorschaubilder (engl. "Thumbnails" genannt) erstellt werden. Die "blauen" Ordner im Stile von "$NtUninstallQ311889$ spuninst.exe" werden von Windows-Update abgelegt. Sie sahen die Dateien vorher nicht, weil die Option "Versteckte Dateien ausblenden" aktiviert war.

Am besten gehen Sie im Windows Explorer zu "Extras/Ordneroptionen" und wechseln ins Register "Ansicht". Dort könnten Sie entweder auf "Wiederherstellen" klicken, um die von Microsoft definierten Standardeinstellungen in einem Rutsch wieder herzustellen oder Sie klicken zu unterst die Option "Versteckte Dateien und Ordner ausblenden" an.

Kommentare

Datenverwaltung Firmen Internet PC Software Virenscanner Windows Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare