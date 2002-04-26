Wofür ist die Datei Thumbs.db?

Eine Datei namens "Thumbs.db" finden Sie in allen Ordnern, die als Bilder-Ordner definiert sind. Diese Datei wird von Windows automatisch kreiert, wenn die kleinen Vorschaubilder (engl. "Thumbnails" genannt) erstellt werden. Die "blauen" Ordner im Stile von "$NtUninstallQ311889$ spuninst.exe" werden von Windows-Update abgelegt. Sie sahen die Dateien vorher nicht, weil die Option "Versteckte Dateien ausblenden" aktiviert war.

Am besten gehen Sie im Windows Explorer zu "Extras/Ordneroptionen" und wechseln ins Register "Ansicht". Dort könnten Sie entweder auf "Wiederherstellen" klicken, um die von Microsoft definierten Standardeinstellungen in einem Rutsch wieder herzustellen oder Sie klicken zu unterst die Option "Versteckte Dateien und Ordner ausblenden" an.