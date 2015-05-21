Woher bekomme ich Office 2010 Professional Plus?

Lösung: Office-Suiten halten oft länger als die Windows-Versionen, auf denen sie installiert werden. Darum spricht absolut nichts dagegen, wenn Sie Ihr Office 2010 auf den neuen PC mitnehmen. Sie haben ja den Key noch. Aber woher laden Sie ein Office 2010 im Allgemeinen oder speziell ein Office 2010 Professional Plus herunter, falls die Installations-DVD fehlt oder defekt ist?

Eine «Professional plus»-Lizenz bekommt man in der Regel über eine «Home Use»-Vereinbarung mit einer Schule oder einem Unternehmen. Falls dem so ist und Sie eine solche Lizenz haben, versuchen Sie es über diesen Link, den Sie am besten per Internet Explorer besuchen:

https://www7.downloadoffice2010.microsoft.com/row/registerkey.aspx?ref=backup&country_id=de

Alternativ – und im Rahmen des Home-Use-Programms – auch über diesen: https://www.microsofthup.com/hupemea1/myaccountlogon.aspx?culture=de-DE

Es gibt hier auch eine Seite für Evaluationsversionen. Oftmals lassen sich diese mit dem gültigen Key freischalten. Hier wäre eine «Pro Plus»-Version von Office 2010:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-office-professional-plus-2010

Und nicht zuletzt bietet Microsoft hier eine Downloadseite für Office 2007 bis Office 2013. Scrollen Sie dort einfach zum betroffenen Produkt, klicken darunter auf den Herunterladen-Knopf und folgenden Anweisungen.

http://products.office.com/de-de/download-back-up-restore-microsoft-office-products

Der Download und die Nutzung der erwähnten Softwareversionen sind legal, wenn Sie einen passenden, legal erworbenen Key dazu haben. (PCtipp-Forum)