Woher kriege ich guten Blindtext?

Ein weiterer Nachteil von Blindtexten in Deutsch: Jene werden oftmals übersehen! Sie würden sich wundern, wie oft in Zeitungen schon eine Bildlegende wie «Hier steht eine Bildlegende» abgedruckt wurde. Diese Gefahr ist zwar mit «Lorem Ipsum» nicht gebannt, aber etwas gemildert.

Lorem-Ipsum-Texte, die kein echtes Latein sind, haben auch die anderen Nachteile nicht. Sie enthalten verschieden lange Wörter, die ein recht regelmässiges, natürliches Schriftbild ergeben.

Brauchen Sie auch mal Blindtext – vielleicht sogar in einer sehr genau definierten Länge? Kein Problem, denn Sie haben mehrere Möglichkeiten.

Variante 1: Eingebaute Texte in Word und LibreOffice Writer

Die Textverarbeitungsprogramme Microsoft Word und LibreOffice Writer bieten beide je einen Blindtext in Deutsch und eine Lorem-Ipsum-Variante.

Word: Tippen Sie die Zeichenfolge =rand() in eine leere Zeile und drücken Sie Enter. Sofort erscheint ein deutschsprachiger Text, beginnend mit «Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts». Brauchen Sie längeren Blindtext, können Sie stattdessen auch beispielsweise =rand(9,10) eintippen. Damit schreibt Word genau 9 Absätze mit je 10 Sätzen ins Dokument. Diese Werte können Sie hierbei auch nach Belieben verändern.

Soll es Lorem-Ipsum-Text sein, tippen Sie stattdessen =lorem() ein oder zum Beispiel =lorem(3,7) (jeweils in eine leere Zeile, gefolgt von Enter), um den lateinischen Blindtext abzurufen. Im zweiten Beispiel wären es drei Absätze mit je 7 Sätzen.

LibreOffice Writer: LibreOffice liefert Blindtexte in Form von AutoTexten mit. Tippen Sie bt (für «Blindtext») ein und drücken Sie F3, wird ein Blindtext abgerufen, beginnend mit «Er hörte leise Schritte hinter sich». Ebenso als AutoText enthalten ist wieder der lateinische Klassiker: Tippen Sie lorem ein, gefolgt von F3, erscheinen drei Absätze, beginnend mit «Lorem ipsum dolor sit amet». Was sonst noch so für AutoTexte im LibreOffice Writer stecken, finden Sie via Extras/AutoText heraus. Klappen Sie dort die Zweige auf.

Variante 2: Nutzen Sie einen Webdienst

Surfen Sie zur Webseite loremipsum.de. Wählen Sie im Ausklappmenü, ob Sie eine bestimmte Wort- oder Zeichenanzahl brauchen und tippen Sie die gewünschte Zahl ein.