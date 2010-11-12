Word 2007/2010: Formen nicht drucken

Lösung: Öffnen Sie oben links den Office-Knopf bzw. das Datei-Menü. Darin besuchen Sie die Word-Optionen und wechseln in die Rubrik Anzeigen.

Hier entfernen Sie das Häkchen bei der Option «In Word erstellte Zeichnungen drucken». Wie Sie sehen, gibts hierbei in Word nur entweder alles oder nichts.

Übrigens erstaunlich, dass Microsoft die Behandlung solcher AutoFormen in Excel anders gelöst hat. Denn dort lässt sich das in beiden Office-Versionen für jedes Zeichenelement separat festlegen. Klicken Sie mit Rechts auf die AutoForm und wählen Grösse und Eigenschaften. Wechseln Sie zu Eigenschaften und entfernen Sie das Häkchen bei «Objekt drucken». Wer jetzt denkt, er könne den nicht zu druckenden Pfeil in eine Excel-Datei legen und die Tabelle als Objekt in Word einbinden, hat Pech: In diesem Fall wird der Pfeil trotzdem gedruckt. (PCtipp-Forum)