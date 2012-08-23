Tipps & Tricks
Word 2010: Ausgeblendeten Text drucken Ja/Nein
Lösung: Das geht mit einem kleinen Makro; genau genommen mit zweien: eins zum Einschalten und eines zum Ausschalten der Option.
Kurzfassung
Erfahrene Anwender dürften bereits wissen, wie man ein Makro anlegt und wie es mit einem Symbol in die Schnellzugriffsleiste wandert. Sie brauchen bloss den Makrocode zu kennen:
Das Makro zum Einschalten lautet:
Sub DruckAusgeblendetEin()
Options.PrintHiddenText = True
End Sub
Und jenes zum Ausblenden:
Sub DruckAusgeblendetAus()
Options.PrintHiddenText = False
End Sub
Update 23.08.2012: Hier eine andere VBA-Variante, die Sie anstelle der beiden obigen Kurzmakros verwenden können. Das folgende Makro prüft den Status der Einstellung «Ausgeblendeten Text drucken» und fragt nach, ob die Option ein- oder ausgeschaltet werden soll. Somit brauchen Sie nur dieses eine Makro anstelle der obigen zwei und kommen auch mit nur einem Icon zum Ein/Ausschalten aus:
Sub DruckAusgeblendetEinAus()
'Makro by Xpert 2012 on http://www.pctipp.ch
On Error Resume Next
If Options.PrintHiddenText = False Then
If MsgBox("Es wird kein ausgeblendeter Text gedruckt, möchten Sie ausgeblendeten Text drucken?", vbYesNo) = vbYes Then
Options.PrintHiddenText = True
MsgBox ("Die Option ausgeblendeten Text drucken, wurde eingeschaltet")
End If
Else
If MsgBox("Ausgeblendeter Text wird im Moment gedruckt, möchten Sie ausgeblendeten Text nicht drucken?", vbYesNo) = vbYes Then
Options.PrintHiddenText = False
MsgBox ("Die Option ausgeblendeten Text drucken, wurde ausgeschaltet")
End If
End If
End Sub
Schritt für Schritt
Für weniger geübte Anwender beschreiben wir das Ganze im Detail.
Entwicklertools anzeigen: Blenden Sie zuerst den Reiter Entwicklertools ein, falls er noch fehlt. Gehen Sie in Word 2010 zu Datei/Optionen/Menüband anpassen, haken Sie in der rechten Spalte die «Entwicklertools» an und klicken auf OK. In Word 2007 gehts stattdessen via Office-Button zu den Word-Optionen. Bei Häufig verwendet aktivieren Sie «Entwicklerregisterkarte in der Multifunktionsleiste anzeigen» und klicken auf OK.
Makros erstellen: Wechseln Sie jetzt zu den Entwicklertools und klicken Sie links bei «Code» auf Visual Basic. Im Visual-Basic-Editor angekommen, klappen Sie Normal/Microsoft Word Objekte auf und machen darin einen Doppelklick auf ThisDocument. Es öffnet sich ein leeres Codefenster. Tippen oder kopieren Sie gleich beide Makrocodes dort hinein; behalten Sie die Leerzeile dazwischen bei:
Sub DruckAusgeblendetEin()
Options.PrintHiddenText = True
End Sub
Sub DruckAusgeblendetAus()
Options.PrintHiddenText = False
End Sub
Der Visual-Basic-Editor erkennt die beiden Makros und fügt automatisch eine feine Trennlinie ein. Gehen Sie nun zu Datei/Schliessen und zurück zu Word.
In die Schnellzugriffsleiste legen: Klappen Sie im oberen linken Teil des Word-Fensters das kleine Menü für die Schnellzugriffsleiste auf und gehen zu Weitere Befehle. Unter «Befehle auswählen» klappen Sie das Menü auf und wählen Makros. Klicken Sie aufs erste Makro und anschliessend zwischen den beiden Spalten auf den Button Hinzufügen. Tun Sie dasselbe auch mit dem zweiten Makro. Beide landen in der rechten Spalte.
Damit die Makros in Ihrer Leiste für den Schnellzugriff etwas hübscher aussehen, klicken Sie eines von beiden an und gehen zum Button Ändern. Im Feld «Anzeigename» löschen Sie beispielsweise «Normal.ThisDocument» heraus, sodass nur noch «DruckAusgeblendetEin» bzw. «DruckAusgeblendetAus» stehen bleibt. Wählen Sie ein passendes Icon aus und klicken auf OK. Ändern Sie auf demselben Weg auch das zweite Makro und klicken auf OK.
Ab sofort entdecken Sie am oberen Fensterrand links die beiden neuen Icons, über die Sie die Option «Ausgeblendeten Text drucken» durch jeweils einen einzigen Klick ein- und ausschalten. Wenn Sie sich aufgrund des Icons nicht sicher sind, welches der beiden Makros Sie erwischen, fahren Sie einfach per Maus drüber. Der Name (den Sie vorhin bei «Anzeigename» festgelegt haben) erscheint als kleines Popup. Wenn Sie mögen, können Sie den Reiter Entwicklertools jetzt wieder ausblenden. (PCtipp-Forum)
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