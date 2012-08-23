Word 2010: Ausgeblendeten Text drucken Ja/Nein

Lösung: Das geht mit einem kleinen Makro; genau genommen mit zweien: eins zum Einschalten und eines zum Ausschalten der Option.

Kurzfassung

Erfahrene Anwender dürften bereits wissen, wie man ein Makro anlegt und wie es mit einem Symbol in die Schnellzugriffsleiste wandert. Sie brauchen bloss den Makrocode zu kennen:

Das Makro zum Einschalten lautet:

Sub DruckAusgeblendetEin()

Options.PrintHiddenText = True

End Sub

Und jenes zum Ausblenden:

Sub DruckAusgeblendetAus()

Options.PrintHiddenText = False

End Sub

Update 23.08.2012: Hier eine andere VBA-Variante, die Sie anstelle der beiden obigen Kurzmakros verwenden können. Das folgende Makro prüft den Status der Einstellung «Ausgeblendeten Text drucken» und fragt nach, ob die Option ein- oder ausgeschaltet werden soll. Somit brauchen Sie nur dieses eine Makro anstelle der obigen zwei und kommen auch mit nur einem Icon zum Ein/Ausschalten aus:

Sub DruckAusgeblendetEinAus()

'Makro by Xpert 2012 on http://www.pctipp.ch

On Error Resume Next

If Options.PrintHiddenText = False Then

If MsgBox("Es wird kein ausgeblendeter Text gedruckt, möchten Sie ausgeblendeten Text drucken?", vbYesNo) = vbYes Then

Options.PrintHiddenText = True

MsgBox ("Die Option ausgeblendeten Text drucken, wurde eingeschaltet")

End If

Else

If MsgBox("Ausgeblendeter Text wird im Moment gedruckt, möchten Sie ausgeblendeten Text nicht drucken?", vbYesNo) = vbYes Then

Options.PrintHiddenText = False

MsgBox ("Die Option ausgeblendeten Text drucken, wurde ausgeschaltet")

End If

End If

End Sub

Schritt für Schritt

Für weniger geübte Anwender beschreiben wir das Ganze im Detail.

Entwicklertools anzeigen: Blenden Sie zuerst den Reiter Entwicklertools ein, falls er noch fehlt. Gehen Sie in Word 2010 zu Datei/Optionen/Menüband anpassen, haken Sie in der rechten Spalte die «Entwicklertools» an und klicken auf OK. In Word 2007 gehts stattdessen via Office-Button zu den Word-Optionen. Bei Häufig verwendet aktivieren Sie «Entwicklerregisterkarte in der Multifunktionsleiste anzeigen» und klicken auf OK.

Makros erstellen: Wechseln Sie jetzt zu den Entwicklertools und klicken Sie links bei «Code» auf Visual Basic. Im Visual-Basic-Editor angekommen, klappen Sie Normal/Microsoft Word Objekte auf und machen darin einen Doppelklick auf ThisDocument. Es öffnet sich ein leeres Codefenster. Tippen oder kopieren Sie gleich beide Makrocodes dort hinein; behalten Sie die Leerzeile dazwischen bei:

Sub DruckAusgeblendetEin()

Options.PrintHiddenText = True

End Sub

Sub DruckAusgeblendetAus()

Options.PrintHiddenText = False

End Sub

Der Visual-Basic-Editor erkennt die beiden Makros und fügt automatisch eine feine Trennlinie ein. Gehen Sie nun zu Datei/Schliessen und zurück zu Word.