9. Mär 2013
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word 2013: Keine Leerzeile
Problem: Word 2013 fügt im Text immer eine Leerzeile oder einen sonstigen Leerraum ein. In Word 2007/2010 konnte ich in den Formateinstellungen einfach das Format «Word 2003» als Standard wählen und das Problem war gelöst. Aber wie geht das in Word 2013?
Lösung: Das ändern Sie in Word 2013 recht einfach und nachhaltig, sofern Sie die Änderungen auch in die Standardvorlage übernehmen.
Öffnen Sie im Reiter Start im Bereich «Absatz» das Steuerelement Absatz, welches übers kleine Symbol an der unteren rechten Ecke des Absatz-Bereiches erreichbar ist.
Stellen Sie darin im Reiter Einzüge und Abstände folgende Dinge ein:
- Abstand vor und nach dem Absatz auf 0 Pt.
- Zeilenabstand auf «Einfach»
- Anhaken von «Keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung einfügen»
Damit das für alle neuen Dokumente wirkt, klicken Sie unten auf Als Standard festlegen. Wählen Sie im jetzt angezeigten Dialog die Option «Alle Dokumente basierend auf der Vorlage Normal». (PCtipp-Forum)
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