Word 2013: Keine Leerzeile

Lösung: Das ändern Sie in Word 2013 recht einfach und nachhaltig, sofern Sie die Änderungen auch in die Standardvorlage übernehmen.

Öffnen Sie im Reiter Start im Bereich «Absatz» das Steuerelement Absatz, welches übers kleine Symbol an der unteren rechten Ecke des Absatz-Bereiches erreichbar ist.

Stellen Sie darin im Reiter Einzüge und Abstände folgende Dinge ein:

- Abstand vor und nach dem Absatz auf 0 Pt.

- Zeilenabstand auf «Einfach»

- Anhaken von «Keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung einfügen»