Word: Abbildungsverzeichnis nach Bildbezeichnung alphabetisch sortieren

Kürzlich haben Sie gelesen, wie Sie anstelle von Ziffern Buchstaben als Nummerierung Ihrer Bilder benutzen. Die landen auch so im Abbildungsverzeichnis. Jenes verwendet immer die Reihenfolge der Bilder und lässt sich nicht anders sortieren, etwa nach der Bezeichnung, die Sie selbst eingegeben haben.

Lösung: Um das trotzdem zu erreichen, brauchts einen etwas lästigen Umweg, der die Automatisierung quasi ad absurdum führt.

Fügen Sie wie in diesem Artikel gezeigt Ihre Bilder und die Bildbeschriftungen ein. Setzen Sie den Cursor an jene Stelle, an der Sie Ihr Abbildungsverzeichnis haben wollen. Schnappen Sie via Reiter Referenzen im Bereich Beschriftungen die Funktion Abbildungsverzeichnis einfügen. Deaktivieren Sie im neuen Fenster unten das Kästchen bei Bezeichnung und Nummer einschliessen. Klicken Sie auf OK.