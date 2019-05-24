Word: Adresse aus Outlook-Adressbuch beziehen

Lösung: Wir zeigen es am Beispiel von Word 2003 bis 2016.

Fügen Sie das Icon «Adressbuch» in die Symbolleiste ein. Word 2003 lässt bei der Platzierung die freie Wahl; in Word 2007 bis 2016 müssen Sie zur Symbolleiste für den Schnellzugriff greifen.

Word 2003: Öffnen Sie Extras/Anpassen und wechseln zum Reiter Befehle. Klicken Sie in der linken Spalte auf die Kategorie Einfügen und blättern in der rechten Spalte relativ weit herunter bis zum Adressbuch. Ziehen Sie dieses mit gedrückter Maustaste an den gewünschten Platz in einer Symbolleiste. Klicken Sie auf Schliessen. Von jetzt an gehts ganz einfach: Setzen Sie im Word-Dokument den Cursor an die Stelle, an der Sie die Adresse haben wollen. Klicken Sie aufs Adressbuchsymbol und wählen Sie im neuen Fenster die Adresse aus.