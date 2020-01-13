Word: aktuelles Datum ohne Feldfunktion

Wie im Artikel «Word/Excel: aktuelles Datum sofort per Tastenkürzel einfügen» beschrieben, fügt Word sofort das aktuelle Datum ein, wenn Sie die Tastenkombination Alt+Shift+D (DE: Alt+Umschalt+D) drücken.

Das mag für den einen oder anderen Bedarf reichen, ist aber oft nicht, was man sucht, aus zweierlei Gründen:

Das Tastenkürzel fügt das Datum als Feldfunktion ein.

Es kommt im Format dd.MM.yyyy («09.01.2020») daher.

Das mit der Feldfunktion führt dazu, dass sich das Datum bei jedem Drucken oder Aktualisieren von Feldern im gespeicherten Brief ändern kann. So können Sie im gespeicherten Brief später nicht mehr zuverlässig prüfen, welches Datum ursprünglich tatsächlich drinstand. Vielleicht möchten Sie zudem den Monat standardmässig ausschreiben («Januar» anstelle von «01») oder dem Datum den Wochentag voranstellen, also etwa «Donnerstag, 9. Januar 2020».

Es gibt zwar keine Einstellung, um die bestehende Funktion in Word zu ändern. Aber mit einem Miniatur-Makro umschiffen Sie das. Diesem können Sie zudem ebenfalls eine Tastenkombination verpassen, am besten gerade Alt+Shift+D, sofern Sie für die ursprüngliche Variante «Kurzdatum als Feldfunktion» keinen Shortcut brauchen.

Fürs Format «Donnerstag, 9. Januar 2020»:

Sub MeinDatum1()

Selection.InsertDateTime DateTimeFormat:="dddd, d. MMMM yyyy", _

InsertAsField:=False

End Sub

Fürs Format «9. Januar 2020»:

Sub MeinDatum2()

Selection.InsertDateTime DateTimeFormat:="d. MMMM yyyy", _

InsertAsField:=False

End Sub