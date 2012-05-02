Word: Alle Fussnoten löschen

Lösung: Das ist doch ein schöner Job für die Suchen/Ersetzen-Funktion. Ersetzen Sie dabei einfach die Fussnoten durch «nichts».

Im Detail für Word 2007/2010: Öffnen Sie im Reiter Start im Bereich «Bearbeiten» den Befehl Ersetzen. Setzen Sie den Cursor gegebenenfalls ins Feld «Suchen nach». Klappen Sie unten die Schaltfläche Erweitern auf und anschliessend jene namens Sonderformat.

Im Feld «Suchen nach» erscheint jetzt «^f», was für Word die korrekte Anweisung zum Suchen nach Fussnoten ist. Lassen Sie das Feld «Ersetzen durch» einfach leer. Nach einem Klick auf Alle ersetzen sind sämtliche Fussnoten verschwunden - und zwar sowohl die Nummerierungen im Text als auch die Fussnoten in der Fusszeile. (PCtipp-Forum)