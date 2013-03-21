Word: AutoKorrektur-Einträge und Wörterbücher sichern

Ihr Benutzerwörterbuch bzw. Ihre Benutzerwörterbücher haben die Endung *.dic (die Originalrechtschreibung von Word hat die Endung *.lex), standardmässig «Custom.dic» bzw. ab Word 2000 «Benutzer.dic». Diese Datei bzw. diese Dateien befinden sich standardmässig in «...\Anwendungsdaten\Microsoft\Proof».

Für jede Sprache, die in Ihrem MS Office aktiv ist, gibt es ein eigenes Benutzerwörterbuch in jeweils einem eigenen Unterverzeichnis unter «Proof». Dabei entspricht die Zahl «1031» der Sprache «Deutsch», «1036» Französisch, «1040» Italienisch und «1033» Englisch.

Update März 2013: Das Werkzeug SmartTools AutoKorrektur sichern/laden funktioniert inzwischen auch in Word-Versionen bis und mit Word 2010; leider aber noch nicht in Word 2013/Office 365.