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Gaby Salvisberg
14. Okt 2008
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Bestimmten Drucker in Vorlage hinterlegen

Problem: Ich habe eine Etikettenvorlage in Word 2003 erstellt. Nun möchte ich dieser Vorlage einen bestimmten Etikettendrucker hinterlegen, damit ich beim Ausdrucken nicht mühsam den Drucker auswählen muss. Ist das machbar und wie müsste ich vorgehen?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das bekommen Sie ganz einfach mit einem Druckmakro hin. Öffnen Sie in Word Ihre Etikettenvorlage via Dateityp «Dokumentvorlagen». Darin gehts zum Menü Extras/Makro/Makros. Wählen Sie im Aufklappmenü hinter «Makros in» die aktuelle Vorlage aus. Tippen Sie den Makronamen «Etikettendruck» ins Feld und klicken Sie auf Erstellen.

Es erscheint der VisualBasic-Editor, der das Grundgerüst mit den Zeilen «Sub» und «End Sub» anzeigt. Die mit Hochkomma (') beginnenden Zeilen sind nur Kommentare; die dürfen Sie löschen. Ergänzen Sie den Makrocode zwischen «Sub Etikettendruck()» und «End Sub», damit das gesamte Makro am Schluss so aussieht:

Sub Etikettendruck()

ActivePrinter = "Etikettendrucker"

Application.PrintOut

ActivePrinter = "Standarddrucker"

End Sub

Wichtig: Statt «Etikettendrucker» bzw. «Standarddrucker» müssen Sie die exakten Druckernamen eintragen. Diese ermitteln Sie in Word via Datei/Drucken, indem Sie sich genau anschauen, was hinter «Name» im Ausklappmenü zur Druckerauswahl steht. Ein Beispiel sehen Sie im folgenden Screenshot:

Gehen Sie nun im VisualBasic-Editor zu Datei/Schliessen und zurück zu Word.

In Symbolleiste einbinden: Das Makro soll mit einem einzigen Mausklick erreichbar sein. Klicken Sie mit Rechts auf eine Symbolleiste und gehen Sie zu Anpassen. Im Register Befehle klicken Sie die Kategore «Makros» an. Scrollen Sie im rechten Fensterteil zum neu erstellten Makro; es befindet sich vermutlich an unterster Stelle. Greifen Sie es per Maus und platzieren Sie es am gewünschten Platz in einer Symbolleiste. Es erscheint dort etwas wie «TemplateProject.NewMacros.Etikettendruck», was ziemlich unschön ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie bei Schaltflächensymbol ändern irgend ein hübsches Symbol. Klicken Sie abermals mit Rechts drauf und gehen Sie im Kontextmenü zu Standard. Jetzt ist nur noch das Icon zu sehen. Nun können Sie das Anpassen-Fenster schliessen. Von jetzt an drucken Sie aus Ihrer Etikettenvorlage nicht mehr über den Druckdialog, sondern durch einen Klick auf das Makro-Icon. (PCtipp-Forum)

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