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Gaby Salvisberg
7. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

«Lorem Ipsum»

Word: Blindtexte erscheinen nicht

In Word lassen sich mit «=rand()» oder «=lorem()» Beispieltexte abrufen. Aber was, wenns nicht klappt?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Wo Sie für Word (oder andere Programme) einen Blindtext herbekommen, wissen Sie vielleicht schon. Und sonst finden Sie hier ein paar Tipps: «Woher kriege ich guten Blindtext?».

Einer der Tipps lautet: Tippen Sie =rand() oder =lorem() am Anfang einer Zeile ein und drücken Sie Enter, erscheint wie durch Zauberhand ein Beispieltext. Aber woran liegts, wenn das in Word nicht funktioniert?

Lösung: Wenn die Blindtexte in Word nicht erscheinen, liegt es meistens an einem fehlenden Einstellungshäkchen. Öffnen Sie in Word Datei/Optionen. Wechseln Sie in der linken Spalte zu Dokumentprüfung. Anschliessend gehts im rechten Fensterteil zu AutoKorrektur-Optionen. Aktivieren Sie hier das Kästchen bei Während der Eingabe ersetzen und klicken Sie auf OK.

Aktivieren Sie das Kästchen bei «Während der Eingabe ersetzen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Dies aktiviert die AutoKorrektur-Funktionen generell, auch wenn die beiden Blindtexte in der unterhalb angezeigten Liste nicht erscheinen. (PCtipp-Forum)

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