Word: buntes Briefpapier und Ornamente

Lösung: Sie könnten im Netz nach Begriffen wie «Word», «Briefpapier» und «Download» suchen. Nur besteht die Gefahr, dass Sie auf Schädlingsseiten landen oder in eine Abofalle tappen. Microsoft bietet via Internet selbst ein paar Briefpapiervorlagen an. Diese enthalten schon Einstellungen für Seitenränder und einen Zierrand oder einen dekorativen Hintergrund.

In Word 2007: Klicken Sie oben links auf den Office-Knopf und anschliessend auf Neu. In der linken Spalte finden Sie unter anderem Installierte Vorlagen und Meine Vorlagen. Falls Sie keine von diesen verwenden wollen, finden Sie etwas weiter unten noch jene von Microsoft Office Online. Fürs Gestalten eines persönlichen Briefs könnten die folgenden Rubriken für Sie interessant sein: Briefpapier, Neue Vorlagen, Briefe (darin z.B. Persönlich).

Klicken Sie eine der Vorlagen an, zeigt Word eine Vorschau. Wenn Ihnen eine Vorlage gefällt, klicken Sie auf Download.