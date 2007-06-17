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Word-Datei per Makro versenden
Lösung: Ja, das wäre wirklich toll, wenn es immer so einfach wäre. Das Makro für Word ist leider etwas umfangreicher als jenes für Excel. Sie finden es im Anschluss und können es in ein Modul ihres Word-Dokuments kopieren.
Da wir im Makro auch Objekte aus Outlook ansprechen, muss sichergestellt werden, dass dies VBA bekannt ist. Um dies zu überprüfen, klicken Sie auf Extras/Verweise
und kontrollieren dort, ob der Punkt «Microsoft Outlook 11.0 Object Library» aktiviert ist (die Nummer ist abhängig von der Outlook Version). Ist dies der Fall, können Sie loslegen. Ansonsten suchen Sie den erwähnten Punkt in der Liste und setzen den Haken.
Nach dem Ausführen des Makros wird das Dokument als Anhang verschickt.
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MAKRO ZUM VERSENDEN:
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Sub DocAlsAnhangSenden()
Dim bStarted As Boolean
Dim oOutlookApp As Outlook.Application
Dim oItem As Outlook.MailItem
On Error Resume Next
If Len(ActiveDocument.Path) = 0 Then
MsgBox "Dokument muss erst gespeichert werden"
Exit Sub
End If
Set oOutlookApp = GetObject(, "Outlook.Application")
If Err <> 0 Then
Set oOutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
bStarted = True
End If
Set oItem = oOutlookApp.CreateItem(olMailItem)
With oItem
.To = "test@example.com" '<-- E-Mail-Adresse
.Subject = "Word Dokument als Anhang versenden"
.Attachments.Add Source:=ActiveDocument.FullName, _
Type:=olByValue, _
DisplayName:="Dokument als Attachment"
.Send
End With
If bStarted Then
oOutlookApp.Quit
End If
Set oItem = Nothing
Set oOutlookApp = Nothing
End Sub
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