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PCtipp Redaktion
17. Jun 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word-Datei per Makro versenden

Problem: Im Kummerkastenartikel 36217 beschreiben Sie, wie man ein Excel-File an eine bestimmte Mailadresse als Anhang per Makro versendet. Ich benötige nun die genau gleiche Funktion, allerdings mit einem Word-Dokument. Ich habe ActiveWorkbook durch ActiveDocument ersetzt, aber es funktioniert einfach nicht. Können Sie mir hier weiterhelfen?
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Ja, das wäre wirklich toll, wenn es immer so einfach wäre. Das Makro für Word ist leider etwas umfangreicher als jenes für Excel. Sie finden es im Anschluss und können es in ein Modul ihres Word-Dokuments kopieren.

Da wir im Makro auch Objekte aus Outlook ansprechen, muss sichergestellt werden, dass dies VBA bekannt ist. Um dies zu überprüfen, klicken Sie auf Extras/Verweise

© Quelle: PCtipp.ch

und kontrollieren dort, ob der Punkt «Microsoft Outlook 11.0 Object Library» aktiviert ist (die Nummer ist abhängig von der Outlook Version). Ist dies der Fall, können Sie loslegen. Ansonsten suchen Sie den erwähnten Punkt in der Liste und setzen den Haken.

© Quelle: PCtipp.ch

Nach dem Ausführen des Makros wird das Dokument als Anhang verschickt.

© Quelle: PCtipp.ch

--------------------------------------

MAKRO ZUM VERSENDEN:

--------------------------------------

Sub DocAlsAnhangSenden()

Dim bStarted As Boolean

Dim oOutlookApp As Outlook.Application

Dim oItem As Outlook.MailItem

On Error Resume Next

If Len(ActiveDocument.Path) = 0 Then

MsgBox "Dokument muss erst gespeichert werden"

Exit Sub

End If

Set oOutlookApp = GetObject(, "Outlook.Application")

If Err <> 0 Then

Set oOutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")

bStarted = True

End If

Set oItem = oOutlookApp.CreateItem(olMailItem)

With oItem

.To = "test@example.com" '<-- E-Mail-Adresse

.Subject = "Word Dokument als Anhang versenden"

.Attachments.Add Source:=ActiveDocument.FullName, _

Type:=olByValue, _

DisplayName:="Dokument als Attachment"

.Send

End With

If bStarted Then

oOutlookApp.Quit

End If

Set oItem = Nothing

Set oOutlookApp = Nothing

End Sub

--------------------------------------

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