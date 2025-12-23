23. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.
Was ist denn jetzt wieder los?!
Word: Dokument erscheint zu klein und Zoom ist deaktiviert
Ihr Word-Dokument wird nur noch sehr klein dargestellt. Ausserdem ist der Zoom-Regler inaktiv. Woran liegts?
Ihr Word-Dokument wird plötzlich in einer winzigen Ansicht dargestellt. Sie können auch nicht wie gewohnt mit Ctrl+Mausrad (Strg+Mausrad) wieder grösser zoomen. Und zu allem Elend ist unten rechts auch der Zoom-Regler deaktiviert, der Sie eigentlich aus dieser Bredouille retten sollte.
Lösung: Vermutlich haben Sie bloss aus Versehen die «Seitenweise»-Ansicht aktiviert. Das ist schnell behoben. Wechseln Sie zum Reiter Ansicht. Im Bereich «Seitenbewegung» werden Sie entdecken, dass Seitenweise eingeschaltet ist. Schalten Sie auf Vertikal um, erscheint das Dokument wieder in normaler Grösse. Und wenn nicht, ist jetzt wenigstens unten rechts der Zoom-Regler wieder verfügbar.
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