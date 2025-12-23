Word: Dokument erscheint zu klein und Zoom ist deaktiviert

Lösung: Vermutlich haben Sie bloss aus Versehen die «Seitenweise»-Ansicht aktiviert. Das ist schnell behoben. Wechseln Sie zum Reiter Ansicht. Im Bereich «Seitenbewegung» werden Sie entdecken, dass Seitenweise eingeschaltet ist. Schalten Sie auf Vertikal um, erscheint das Dokument wieder in normaler Grösse. Und wenn nicht, ist jetzt wenigstens unten rechts der Zoom-Regler wieder verfügbar.