Word-Dokumente von A4 auf A5 verkleinern

Mit einem Mausklick geht es nicht, aber über einen Trick: Markieren Sie den gesamten Inhalt der A4-Seite und schneiden Sie ihn mit Bearbeiten/ Ausschneiden aus. Anschliessend fügen Sie ihn mit Bearbeiten/ Inhalte einfügen.../ Grafik wieder ein. Jetzt ist der Text in einem Grafikrahmen enthalten. Klicken Sie diesen an und wählen Sie den Menübefehl Format/ Grafik... Unter Skalieren können Sie jetzt die Grösse des Grafikrahmens auf 70 Prozent Höhe und Breite einstellen - der enthaltene Text wird entsprechend verkleinert und auch so ausgedruckt. Text-Änderungen sind jetzt allerdings nicht mehr möglich, denn Text lässt sich aus dem Grafikrahmen nicht mehr zurück verwandeln. Auch kann die Verkleinerung nur jeweils Seite für Seite vorgenommen werden und eignet sich daher nicht für sehr umfangreiche Dokumente.