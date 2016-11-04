Word: Dokumentenvorlage nachträglich ändern

Wenn Sie ein längeres Word-Dokument verfasst und versehentlich die falsche Formatvorlage verwendet haben, lässt sich das glücklicherweise noch nachträglich beheben. Leider hat Microsoft diese Funktion recht gut versteckt. Auf diesem Weg werden aber nur die Formatvorlagen mit dem bestehenden Dokument verknüpft und nicht sämtliche Einstellungen, die über das Seitenlayout definiert wurden.

Klicken Sie auf Datei/Optionen und wählen Sie links den Reiter Add-Ins. Unten wählen Sie bei Verwalten aus dem Drop-down-Menü die Vorlagen aus. Klicken Sie auf Gehe zu.