Word: eigenes Aufzählungsformat definieren

Geben Sie Ihren Text ein, markieren Sie die Aufzählungselemente und klicken Sie oben einmal beherzt aufs Aufzählungssymbol (A). Word gestaltet die Aufzählung hier immer so, wie von Microsoft vordefiniert. Es gibt leider keinen einfachen Weg, die standardmässige Aufzählung anzupassen. Aber Sie erzeugen sehr einfach Ihr eigenes bevorzugtes Format.

So gehts: Öffnen Sie die Formatvorlagen-Leiste. Die finden Sie im Reiter Start, indem Sie im Bereich Formatvorlagen unten rechts aufs kleine unscheinbare Icon klicken (wie ein Quadrat mit nach unten rechts zeigendem Pfeil, B). Das blendet die Formatvorlagen ein.

Zwischentipp: Wenn Sie die Formatvorlagen gerne links- oder rechtsbündig an Ihr Word-Fenster docken wollen, lesen Sie diesen Tipp. Man sollte die Formatvorlagen ohnehin mehr benutzen.

Sobald eine Aufzählung vorhanden ist, finden Sie in den Formatvorlagen auch den Listenabsatz (C). Lassen Sie den aber zunächst, wie er ist.

Gestalten Sie jetzt die Aufzählung exakt so, wie sie Ihnen gefällt. Markieren Sie hierfür Ihre Aufzählung und gehen Sie via Aufzählung zu Neues Aufzählungszeichen definieren. Via Symbol wählen Sie ein anderes aus, zum Beispiel ein kleineres, und klicken Sie auf OK. Via Absatzformatierung ändern Sie den linken Einzug vielleicht auf 0 (Null), setzen den Sondereinzug auf «Hängend» von 4 Millimetern und pflanzen bei 4 Millimetern (0.4 cm) auch einen Tabstopp hin. Vielleicht ändern Sie den Zeilenabstand auch gleich auf Einfach.