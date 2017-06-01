Word: Einzelne Adresse drucken auf verbleibende Etiketten

Um welchen Etikettentyp handelt es sich? Word kennt Hunderte häufig verwendete Formate, zum Beispiel sehr viele Standardetiketten von Herma oder Avery Zweckform. Werfen Sie deshalb zuerst einen Blick auf die Verpackung Ihrer Etikettenbögen; meist gibt auch die Beschriftung auf der Rückseite eines Bogens Auskunft.

Ein sehr beliebter Adressetikettentyp ist zum Beispiel Avery Zweckform 3490. Das sind A4-Bögen mit 24 Etiketten (drei Spalten à acht Etiketten), die 70 x 36 Millimeter gross sind.

Öffnen Sie Word und klicken Sie im Reiter Sendungen auf Etiketten. Tippen oder kopieren Sie im Reiter Etiketten die Adresse ins Feld; genau so, wie sie auf dem Aufkleber erscheinen soll. Wählen Sie darunter bei «Drucken» die Option «Ein Etikett».

Klicken Sie rechts daneben direkt auf die zunächst vorgeschlagene Etikette; das ist beispielsweise «Microsoft 1/2 Letter». Nun folgt ein Etikettenassistent. Haben Sie vor, dem Drucker den Etikettenbogen via Einzelblatteinzug zu verfüttern, wählen Sie oben nebst «Seitendrucker» auch das Eingabefach «Manuelle Papierzufuhr». Darunter wählen Sie den Etikettenhersteller aus; in unserem Beispiel Avery Zweckform. Nun haben Sie bei «Etikettennummer» eine lange Liste mit Etikettentypen dieses Herstellers; darunter auch «3490». Wählen Sie Ihren Etikettentyp aus und klicken Sie auf OK.