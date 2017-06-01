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Gaby Salvisberg
1. Jun 2017
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Word: Einzelne Adresse drucken auf verbleibende Etiketten

Etikettenbögen sind teuer. Darum wollen Sie auch beim Druck einzelner Adressen möglichst noch die restlichen Etikettenaufkleber des angefangenen Bogens benutzen.

Tippen Sie die Adresse ein

© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben von einem Briefversand noch einen angefangenen Etikettenbogen übrig. Die Dinger sind nicht billig; ausserdem ist es umweltfreundlich, die verbleibenden leeren Etiketten darauf noch zu benutzen. Das bietet sich immer dann an, wenn Sie nur eine einzelne Etikette drucken wollen. Lesen Sie aber auch den letzten Absatz: «Aufgepasst: Staugefahr!».

So gehts

Tippen Sie die Adresse ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Um welchen Etikettentyp handelt es sich? Word kennt Hunderte häufig verwendete Formate, zum Beispiel sehr viele Standardetiketten von Herma oder Avery Zweckform. Werfen Sie deshalb zuerst einen Blick auf die Verpackung Ihrer Etikettenbögen; meist gibt auch die Beschriftung auf der Rückseite eines Bogens Auskunft. 

Ein sehr beliebter Adressetikettentyp ist zum Beispiel Avery Zweckform 3490. Das sind A4-Bögen mit 24 Etiketten (drei Spalten à acht Etiketten), die 70 x 36 Millimeter gross sind.

Öffnen Sie Word und klicken Sie im Reiter Sendungen auf Etiketten. Tippen oder kopieren Sie im Reiter Etiketten die Adresse ins Feld; genau so, wie sie auf dem Aufkleber erscheinen soll. Wählen Sie darunter bei «Drucken» die Option «Ein Etikett».

Klicken Sie rechts daneben direkt auf die zunächst vorgeschlagene Etikette; das ist beispielsweise «Microsoft 1/2 Letter». Nun folgt ein Etikettenassistent. Haben Sie vor, dem Drucker den Etikettenbogen via Einzelblatteinzug zu verfüttern, wählen Sie oben nebst «Seitendrucker» auch das Eingabefach «Manuelle Papierzufuhr». Darunter wählen Sie den Etikettenhersteller aus; in unserem Beispiel Avery Zweckform. Nun haben Sie bei «Etikettennummer» eine lange Liste mit Etikettentypen dieses Herstellers; darunter auch «3490». Wählen Sie Ihren Etikettentyp aus und klicken Sie auf OK.

Wählen Sie den Etikettentyp aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Und an welcher Position des Etikettenbogens hätten Sie denn die Adresse gerne gedruckt? Zurück in «Umschläge und Etiketten» achten Sie noch einmal auf den Bereich «Drucken». Hier finden Sie zwei unscheinbare Einstellfelder für «Zeile» und «Spalte». Ist also das zweite Etikett in der vierten Reihe noch unbenutzt, wählen Sie Zeile 4, Spalte 2

Teilen Sie Word mit, auf welches Etikett es die Adresse drucken soll

 © Quelle: PCtipp.ch

Legen Sie Ihren Etikettenbogen ein; achten Sie darauf, dass die richtige Seite oben liegt. Klicken Sie auf Drucken. Schon landet die Adresse exakt auf dem angegebenen Aufkleber.

Aufgepasst: Staugefahr! Bei Etikettenbögen, die schon ein- oder mehrmals einen Drucker durchlaufen haben, kann es passieren, dass sich bei einem erneuten Benutzen ein einzelnes Etikett im Druckerinneren ablöst und das Innere hoffnungslos verklebt. Schauen Sie also den angefangenen Bogen vor dem Druck genau an. Macht eine der verbleibenden Etiketten den Eindruck, dass sie sich demnächst von selbst ablösen könnte? Steht vielleicht eine ihrer Ecken schon leicht hervor? Und haben Sie – im Falle eines Laserdruckers – auch wirklich eine Etikettensorte, die sich für die in Kopierern und Laserdruckern üblichen hohen Temperaturen eignet? Wenn Zweifel bestehen, sehen Sie besser vor einer Weiternutzung des Etikettenbogens ab. Alternativ benutzen Sie ihn noch für handgeschriebene Adressen.

Weitere Tipps: Fürs Drucken mehrerer Etiketten aus einer Excel-Adressliste lesen Sie den Artikel «Im Schnellzugstempo zum Etikettenbogen».

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