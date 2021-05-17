Word: Einzelnes Bild ersetzen, Formatierung behalten

Wählen Sie das neue Bild aus und klicken Sie auf OK, wird das aktuelle Bild durch das neue ersetzt.

Tipps zum Schluss: Es gibt Formatierungen, die Word nicht übernimmt. Wenn das Seitenverhältnis des neuen Bildes nicht jenem des alten Bildes entspricht, könnte sich das auf die Darstellung auswirken. Ebenso müssen Sie jene Effekte neu hinzufügen, die Sie unter Korrekturen und Künstlerische Effekte benutzt haben.

Kopieren Sie daher kurz das bestehende Bild an eine andere Stelle im Text, bevor Sie es an der ursprünglichen Stelle ändern. So können Sie die Eigenschaften des neuen Bildes mit jenen des vorherigen vergleichen und gegebenenfalls anpassen. Anschliessend löschen Sie das alte Bild.