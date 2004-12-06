Word: Erstellungsdatum statt aktuelles Datum einfügen

Die elegante Weise: Fügen Sie statt des aktuellen Datums ein Feld mit dem Erstellungsdatum in Ihrer Briefvorlage ein. Offnen Sie dazu die Vorlage und wählen Sie Menü "Einfügen/Feld". Wählen Sie in der Liste "Kategorie" den Eintrag "Datum und Uhrzeit" und in der Liste "Feldnamen" "CreateDate". Sie können nun unter Feldeigenschaften das gewünschte Datumsformat auswählen. Speichern Sie anschliessend Ihre Dokumentvorlage wieder unter gleichem Namen.

Die schnellere, aber halbbatzige Lösung: Sperren Sie jeweils nach dem Erstellen eines Briefes das Datumsfeld. Klicken Sie dazu in das Feld und drücken Sie die Tastenkombination "Ctrl + F11". Um ein gesperrtes Feld später wieder freizugeben drücken Sie "Ctrl + Shift + F11".