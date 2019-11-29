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Gaby Salvisberg
29. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Word/Excel: aktuelles Datum sofort per Tastenkürzel einfügen

So ein Datum braucht man in Word und Excel immer wieder mal. Hier der schnellste Weg.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Mitten beim Schreiben in Word oder beim Bearbeiten einer Excel-Tabelle brauchen Sie das aktuelle Datum. Das liegt nur ein Tastenkürzel entfernt!

In Word lautet die Tastenkombination Alt+Shift+D (auf DE-Tastaturen Alt+Umschalt+D). Aufgepasst: Das fügt das Datum als Feldfunktion ein. Wenn Sie später die Felder aktualisieren oder das Dokument drucken, kann es sich unter Umständen von selbst aktualisieren; wird sich also ändern. Das ist nicht immer erwünscht. Sie können sonst mit Ctrl+Shift+F9 die Feldfunktionen am Schluss wieder entfernen.

Tipp! In Word erscheint das Datum mittels Alt+Shift+D erstens als Feldfunktion, zweitens bloss im Format 28.02.2020. Wollen Sie es als normalen Text (ohne Feldfunktion) und in einem anderen Format (z.B. 28. Februar 2020) haben, lesen Sie diesen Tipp.

In Excel bringen Sie es mit Ctrl+Punkt (also «Ctrl+.») sofort in die aktive Zelle. Hier allerdings als reines Datum, nicht als Formel.

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