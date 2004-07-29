Word/Excel: Benutzerdefiniertes Papierformat

Sofern Sie das Format nicht in der Liste finden, wählen Sie "Benutzerdefiniertes Format" und geben dort die Höhe und die Breite von "A4 lang" ein.

Für Excel gibt es keinen Eintrag "Benutzerdefiniertes Papierformat", dort wählen Sie ebenfalls "Datei/Seite einrichten/Papierformat" und klicken dann auf die Schaltfläche "Optionen...".