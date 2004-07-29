29. Jul 2004
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word/Excel: Benutzerdefiniertes Papierformat
Wie kann ich ein benutzerdefiniertes Papierformat eingeben, zum Beispiel A4-Long?
Für Word sieht die Sache sehr einfach aus: Wählen Sie "Datei/Seite einrichten/Papierformat". Dort sollte normalerweise das Format "A4 Lang" bereits vorhanden sein. Wählen Sie dieses Format aus und bestätigen Sie mit OK.
Sofern Sie das Format nicht in der Liste finden, wählen Sie "Benutzerdefiniertes Format" und geben dort die Höhe und die Breite von "A4 lang" ein.
Für Excel gibt es keinen Eintrag "Benutzerdefiniertes Papierformat", dort wählen Sie ebenfalls "Datei/Seite einrichten/Papierformat" und klicken dann auf die Schaltfläche "Optionen...".
Auf der Registerkarte "Seiteneinrichtung" haben Sie nun die Möglichkeit, im Bereich "Seitengröße" unter "Eigene" die Grösse für A4 Lang zu definieren.
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