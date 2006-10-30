Word: Falsches Seitenformat korrigieren

Sie gehen genauso vor, wie Sie bislang sicherlich auch immer vorgegangen sind, das heisst, Sie rufen "Datei/Seite einrichten" auf und stellen die Seitengrösse von Letter auf A4 um. Das einzige, was Sie nun noch tun müssen, ist zusätzlich auf die Schaltfläche "Standard" unten links in der Ecke des Fensters zu klicken. Daraufhin erscheint folgende Meldung ... ... die Sie mit "Ja" bestätigen.

Die Meldung besagt, dass ab jetzt die von Ihnen eingegebenen Einstellungen auf alle Dokumente angewendet werden, die Sie in Zukunft anlegen. Somit werden ab diesem Zeitpunkt alle Dokumente, die Sie erstellen, im A4-Format erstellt.

Sollte es danach beim Drucken immer noch Probleme mit der Seitengrösse geben, stellen Sie die richtige Seitengrösse direkt an Ihrem Drucker ein, dann kann diese Einstellung softwaremässig nicht dauerhaft überschrieben werden.