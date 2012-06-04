Word: Falzmarke für Brief setzen

Lösung: Ein DIN-A4-Briefbogen ist 29,7 cm hoch. Um ihn exakt zu falten, setzen Sie am besten einen kleinen Strich am äussersten linken Rand des Bogens auf einem Drittel dieser Höhe. Das ist exakt bei 9,9 cm. Wollen Sie allerdings nicht, dass Ihr Brief im Umschlag herumrutscht, setzen Sie diese Marke bei 10,6 cm. Dann ist der Brief nach dem Falten zwar nicht exakt gedrittelt, aber er sitzt fest im Umschlag.

Den Strich setzen Sie am besten über die Linien aus den Word-AutoFormen. Gleich nachfolgend beschreiben wir den Vorgang für Word 2007, 2010 und 2013. Weiter unten finden Sie auch eine Anleitung für ältere Word-Versionen.

Word 2010/2013 - und ähnlich auch in Word 2007

Gehen Sie im Reiter Einfügen zu Formen und greifen Sie bei «Linien» zum ganz normalen, ersten Liniensymbol. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Kreuz. Zeichnen Sie damit ungefähr in Höhe von 10 Zentimetern einen kurzen horizontalen Strich in Ihr Dokument.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Strich und gehen zu Weitere Layoutoptionen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Im Reiter Position wählen Sie im Bereich «Horizontal» diese Werte: «Absolute Position», «0 cm» - und zwar rechts von «Seite». Im Bereich «Vertikal» greifen Sie zu «Absolute Position», wählen dort je nach Bedarf 9,9 oder 10,6 cm - und zwar unterhalb von «Seitenrand». Im Reiter Textumbruch wählen Sie «Vor den Text». Und im Reiter Grösse können Sie bei «Breite» beispielsweise einen Wert von «Absolut - 0,3 cm» wählen. Klicken Sie auf OK, schon haben Sie Ihre Falzmarke.

Geheimtipp: Die Add-On-Schmiede SmartTools Add-in-World hat einen praktischen Falz- und Lochmarken-Assistenten entwickelt. Er ist nach einer Registrierung mit Name und Mailadresse kostenlos und arbeitet mit allen Word-Versionen von 2002 bis 2013 zusammen - auch mit der 64bit-Version von Office 2010 und Office 2013.

Und noch für Office 2000 bis 2003

Klicken Sie auf der «Zeichnen»-Symbolleiste auf «AutoFormen» (blenden Sie die Symbolleiste via Ansicht/Symbolleisten ein, falls nötig), zeigen Sie auf die Kategorie «Linien», und klicken Sie dann auf das erste Symbol, die gerade, einfache Linie.

Klicken Sie in Höhe des vertikalen Lineals bei etwa 10 cm in Ihr Word-Dokument. Dadurch wird die Form, in diesem Falle die Linie, in Ihr Dokument eingefügt. Wollen Sie Ihre Linie nun noch exakter positionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Linie und wählen Sie den Menüpunkt AutoForm formatieren.

Im neuen Fenster wählen Sie die Registerkarte Layout. Achten Sie darauf, dass dort als Umbruchart «Vor den Text» angewählt ist. Klicken Sie nun in dieser Registerkarte rechts unten auf den Knopf Weitere. Hier können Sie die exakte Position von links (horizontal) und von oben (vertikal) eingegeben. Tragen Sie hier entweder die 9,9 cm oder die 10,6 cm bei «Vertikal» und «Absolute Position» ein (die horizontale Position sollte natürlich «0» betragen). Wählen Sie aus der Liste rechts neben der absoluten Position «unterhalb Seite».

Bestätigen Sie Ihre Eintragungen mit OK. Falls Ihnen der Strich Ihrer Falzmarke zu lang erscheint, können Sie die Länge noch minimieren, indem Sie - wie bei jedem grafischen Objekt - mit der Maus an einer Ecke anfassen, die linke Maustaste drücken und die Linie verkürzen bis auf das Mass, das Ihnen angemessen erscheint.