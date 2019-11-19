Word: Felder entfernen, Text behalten

Hier haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht zuerst: Für herkömmliche Felder wie Textmarken und Datumsfelder gibts einen simplen Trick. Markieren Sie das gesamte Dokument (Ctrl+A bzw. Strg+A), den betroffenen Absatz oder z.B. das Inhaltsverzeichnis. Drücken Sie Shift+Ctrl+F9 (Umschalt+Strg+F9). Und schon sind die Feldfunktionen im markierten Bereich Geschichte; d.h. es ist jetzt normaler Text.

Die schlechte Nachricht: Bei Inhaltsverzeichnissen reicht das leider nicht. Das merken Sie, wenn Sie ins Inhaltsverzeichnis klicken. Es ist nach wie vor eine Linie ums Verzeichnis herum zu sehen. Ausserdem ist das «Smart-Objekt» mit der Bezeichnung «Inhaltsverzeichnis» weiterhin zu sehen. Es ist nur die Verlinkung zwischen dem Verzeichnis und den Kapiteln weggefallen. Ändern Sie beispielsweise einen der Titel und versuchen, das Inhaltsverzeichnis zu aktualisieren, heisst es, da sei kein Inhaltsverzeichnis vorhanden.