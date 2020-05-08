Word: Wie finde ich vorhandene Tastenkürzel selber?

Tastenkombinationen sorgen für mehr Effizienz. Wer statt sich durch Menübänder und Befehle zu klicken die Shortcuts benutzt, kommt schneller voran. Viele sind längst bekannt, wie etwa die systemweit nutzbaren Ctrl+C und Ctrl+V (Strg+C und Strg+V) fürs Kopieren und Einfügen.

Aber Sie verwenden in Word sicher noch viel mehr Funktionen, für die es sich lohnen würde, entweder nach bestehenden Tastenkürzeln zu suchen oder sogar eigene anzulegen.

Der einfachste Weg: Word sagt es Ihnen selbst. Ist vielleicht die Tastenkombi fürs schrittweise Vergrössern/Verkleinern der Schriftart gesucht? Das ist eine Funktion, die Word direkt ins Menüband gesteckt hat. Halten Sie die Maus drüber, dann steht die gesuchte Info direkt in einem Tooltipp: «Schriftgrad vergrössern (Strg+Umschalt+>)».

Hier sei vermerkt, dass Word auch auf PCs mit Schweizer Regionsschema und Tastaturlayout stets die deutschen Bezeichnungen benutzt. Für die Schweiz gelten: Ctrl anstelle von Strg, Shift anstelle von Umschalt, Insert statt Einf(ügen), Delete statt Löschen, Page up und down statt Seite hoch oder runter, Home und End anstelle von Anfang und Ende sowie Enter statt Eingabe. Aber daran gewöhnt man sich schnell.