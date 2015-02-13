Word: Formatieren ohne Ärger

Wenn Sie etwas formatieren wollen, sollten Sie zunächst wissen, was genau Sie vor sich haben. Aktivieren Sie deshalb beim Formatieren unbedingt die Formatierungssymbole. Sie finden diese Funktion unter Start, direkt neben den Formatvorlagen. Mit den Formatierungssymbolen machen Sie unsichtbare Zeichen wie Leerzeichen (·), geschützte Leerzeichen(°) oder Absatzmarker (¶) sichtbar. Das hilft Ihnen nicht nur dabei, doppelte Leerzeichen zu vermeiden, sondern auch, Absätze besser zu erkennen. Warum das wichtig ist, lesen Sie im folgenden Abschnitt.

Die drei Ebenen des Formatierens

Word unterscheidet zwischen drei Ebenen der Formatierung. Wenn Sie diese drei Ebenen verstehen, ersparen Sie sich bereits einiges an Ärger. Word formatiert in Zeichen, Absätzen und Abschnitten (Sektionen). Das heisst: Bestimmte Formatierungen sind für einzelne Zeichen gedacht, andere für Absätze und weitere für grössere Sektionen. Ein häufiger Fehler in Word ist es, Zeichenformatierungen für ganze Absätze zu verwenden. Das macht das Formatieren unnötig kompliziert und umständlich.

Beispiele für Zeichenformatierungen sind die einzelnen Schriftart-Elemente wie Fettdruck, Kursiv, Schriftart und Schriftgrösse. Diese werden von Word auf einzelne Zeichen angewendet. Wenn Sie ein Wort markieren und dieses dann fett formatieren, wendet Word das Format auf jedes einzelne Zeichen an.

Unter Absatzformatierungen versteht man Formatierungen, die einen ganzen Absatz beeinflussen. Bestes Beispiel dafür sind die Formatvorlagen. Um mit diesen zu formatieren, müssen Sie lediglich Ihren Cursor in einen Absatz bewegen und die Vorlage auswählen. Sofort wird die Formatvorlage auf den gesamten Absatz, also auf alles zwischen zwei Absatzsymbolen, angewandt.