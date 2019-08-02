Word: Formen mit «selbsthaftenden» Linien verbinden

Was in Excel und PowerPoint sehr einfach klappt, will in Word auf Anhieb nicht so richtig funktionieren.

Angenommen, Sie haben ein paar Formen eingefügt, beispielsweise Rechtecke. Wenn Sie diese in PowerPoint mit einer Linie verbinden, kann das Linienende automatisch am Rand der beiden Objekte «einschnappen». Würden Sie in diesem Beispiel eins der so verbundenen Rechtecke verschieben, würde das Linien-Ende mitwandern – die Formen blieben durch die Linie verbunden.