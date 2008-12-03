3. Dez 2008
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Formularfelder inkl. Grauschattierung drucken
Problem: Ich habe ein Formular erstellt und möchte dieses nun so ausdrucken, dass man die grau schraffierten Formularfelder auf dem Ausdruck sieht. Kann ich das machen? Und wenn ja, wie?
Lösung: Es gibt in den Druckoptionen leider keine Einstellung, die Ihr gewünschtes Ergebnis bringen würde.
Alternativ färben Sie einfach die Felder selbst grau. Öffnen Sie in Word 2003 Ihre Formularvorlage. Blenden Sie gegebenenfalls die Formular-Symbolleiste ein, indem Sie mit Rechts auf einen beliebigen Menüpunkt klicken und Formular auswählen.
Durch einen Klick aufs Vorhängeschloss-Symbol in der neu angezeigten Formular-Leiste (siehe Screenshot) entsperren Sie Ihr Formular. Jetzt lassen sich die Felder bearbeiten. Markieren Sie jedes Feld und wählen Sie via Format/Rahmen und Schattierung/Schattierung den gewünschten Farbton aus. (PCtipp-Forum)
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