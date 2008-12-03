Word: Formularfelder inkl. Grauschattierung drucken

Alternativ färben Sie einfach die Felder selbst grau. Öffnen Sie in Word 2003 Ihre Formularvorlage. Blenden Sie gegebenenfalls die Formular-Symbolleiste ein, indem Sie mit Rechts auf einen beliebigen Menüpunkt klicken und Formular auswählen.

Durch einen Klick aufs Vorhängeschloss-Symbol in der neu angezeigten Formular-Leiste (siehe Screenshot) entsperren Sie Ihr Formular. Jetzt lassen sich die Felder bearbeiten. Markieren Sie jedes Feld und wählen Sie via Format/Rahmen und Schattierung/Schattierung den gewünschten Farbton aus. (PCtipp-Forum)