5. Mär 2012
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Word: Foto landet nicht im PDF
Problem: Ich habe ein Word-Dokument, das ein Foto enthält. Wenn ich das Dokument aus Word in eine PDF-Datei schreibe, fehlt das Bild in der PDF-Datei. Das passiert unabhängig davon, ob ich das PDF via Adobe Acrobat oder DoPDF erstelle. Woran kann das liegen?
Lösung: Das Erstellen einer PDF-Datei aus Word heraus ist im Prinzip ein Druckvorgang. Programme wie Adobe Acrobat oder DoPDF stellen hierfür eine Art Druckertreiber bereit, der die Datei in eine PDF-Datei druckt, statt auf Papier.
Prüfen Sie deshalb die Druckeinstellungen in Word. Öffnen Sie in Word 2010 das Menü Datei/Optionen und gehen zu Anzeige (Word 2007: Office-Button/Word-Optionen/Anzeige). Scrollen Sie zu den «Druckoptionen». Setzen Sie ein Häkchen bei «In Word erstellte Zeichnungen» und klicken Sie auf OK. Nun sollte das Bild wunschgemäss in der PDF-Datei landen. (PCtipp-Forum)
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