Word: Foto landet nicht im PDF

Lösung: Das Erstellen einer PDF-Datei aus Word heraus ist im Prinzip ein Druckvorgang. Programme wie Adobe Acrobat oder DoPDF stellen hierfür eine Art Druckertreiber bereit, der die Datei in eine PDF-Datei druckt, statt auf Papier.

Prüfen Sie deshalb die Druckeinstellungen in Word. Öffnen Sie in Word 2010 das Menü Datei/Optionen und gehen zu Anzeige (Word 2007: Office-Button/Word-Optionen/Anzeige). Scrollen Sie zu den «Druckoptionen». Setzen Sie ein Häkchen bei «In Word erstellte Zeichnungen» und klicken Sie auf OK. Nun sollte das Bild wunschgemäss in der PDF-Datei landen. (PCtipp-Forum)