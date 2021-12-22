Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
22. Dez 2021
Lesedauer 3 Min.

Microsoft (Office) 365

Word fürs Web: Die Diktierfunktion verwenden – so gehts

Wer nicht tippen kann oder will, kann Word fürs Web nun seine Ideen diktieren. Allerdings gehört dazu auch die Zeichensetzung. Das Diktieren funktioniert relativ gut, hat aber noch Verbesserungspotenzial.

Klicken Sie auf den «Diktieren»-Button

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wer das Zehn-Finger-System nicht beherrscht und eher wie ein Adler tippt, kann stattdessen auch die Diktierfunktion verwenden, um einen Text zu verfassen. Nutzen Sie diese Text-zu-Sprache-Option, um Notizen, Ideen oder E-Mails niederzuschreiben. Der erste Abschnitt des Textes, den Sie hier lesen, wurde per Diktierfunktion von Word fürs Web erstellt (und danach noch etwas bearbeitet).

Hinweis: Die Diktierfunktion für Office bzw. Microsoft 365 gibt es schon länger (PCtipp berichtete). Seit letztem Jahr ist sie auch in der Word-Webversion erhältlich.

Zu den unterstützten Sprachen gehören: Deutsch (Deutschland), Französisch, Italienisch, Englisch (Kanada, UK, USA), Spanisch (Mexiko, Spanien) und Chinesisch. Sechs weitere Sprachen sind für die Vorschau verfügbar (z.B. Finnisch oder Japanisch).

So nutzen Sie die Diktierfunktion:

  1. Melden Sie sich mit dem Browser Ihrer Wahl (Edge, Firefox, Chrome) bei Ihrem Microsoft-Konto an (login.microsoftonline.com).
  2. Wählen Sie Microsoft Word aus.

  3. Klicken Sie auf Neues leeres Dokument oder öffnen Sie eines, an dem Sie bereits gearbeitet haben.
  4. Unter dem Menüpunkt Start befindet sich die Schaltfläche Diktieren (siehe Bild oben).
  5. Klicken Sie darauf. Allenfalls müssen Sie den Zugriff auf das interne Mikrofon erteilen.
  6. In der Mitte der (leeren) Seite erscheint nun ein Mikrofon-Symbol. Beginnen Sie zu sprechen. Achtung: Interpunktionen – also bspw. ein Punkt am Ende des Satzes – müssen Sie (leider) explizit sagen. Die Interpunktion ist in 13 Sprachen verfügbar. Nebst Deutsch auch z.B. in Italienisch oder Französisch.

  7. Korrekturen können Sie per Tastatur direkt vornehmen, ohne das Mikrofon auszuschalten.

  8. Um das Diktat zu beenden, drücken Sie erneut die Diktieren-Taste oben oder auf das Mikrofon-Symbol auf der Seite sowie auf das X-Zeichen.

Die Spracherkennung funktioniert relativ gut, ist aber noch immer optimierbar

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

PCtipp meint: Was ein wenig mühsam ist: Noch immer hat das Programm Mühe mit der automatischen Interpunktion. In unserem Beispiel wurden keine Kommas gesetzt. Ausserdem musste das Ende jedes Satzes explizit markiert werden, indem «Punkt» gesagt wurde. Natürliches Sprechen wird so ziemlich verunmöglicht. Komposita (zusammengesetzte Wörter) werden nicht erkannt und somit nicht durchgekoppelt. Die verfügbaren deutschen Interpunktionen sind auf dieser Microsoft-Supportseite aufgelistet.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-10-PC und Microsoft-365-Konto durchgeführt.

(Ursprung: Mai 2020; aktualisiert am 22.12.21)

Kommentare

Microsoft Office Word Spracherkennung Sprachsteuerung Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare