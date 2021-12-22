Word fürs Web: Die Diktierfunktion verwenden – so gehts

Wer das Zehn-Finger-System nicht beherrscht und eher wie ein Adler tippt, kann stattdessen auch die Diktierfunktion verwenden, um einen Text zu verfassen. Nutzen Sie diese Text-zu-Sprache-Option, um Notizen, Ideen oder E-Mails niederzuschreiben. Der erste Abschnitt des Textes, den Sie hier lesen, wurde per Diktierfunktion von Word fürs Web erstellt (und danach noch etwas bearbeitet).

Hinweis: Die Diktierfunktion für Office bzw. Microsoft 365 gibt es schon länger (PCtipp berichtete). Seit letztem Jahr ist sie auch in der Word-Webversion erhältlich.

Zu den unterstützten Sprachen gehören: Deutsch (Deutschland), Französisch, Italienisch, Englisch (Kanada, UK, USA), Spanisch (Mexiko, Spanien) und Chinesisch. Sechs weitere Sprachen sind für die Vorschau verfügbar (z.B. Finnisch oder Japanisch).

So nutzen Sie die Diktierfunktion: